Le sélectionneur de l’équipe burkinabé de football Kamou Malo, a dévoilé mardi une liste de 27 joueurs, en vue de la double confrontation face au Djibouti, les 8 et 11 octobre au Grand stade de Marrakech (Maroc), dans le cadre de la 3e et 4e journées du 2e tour des éliminatoires (Gr.A) de la Coupe du monde 2022, rapporte la fédération burkinabé (FBF).

A noter le retour de trois joueurs dans la liste des Etalons, dont l’attaquant d’Aston Villa Bertrand Isidore Traoré, absent lors des deux premiers matchs des éliminatoires pour cause de blessure. Dans l’autre match de cette poule A, l’Algérie accueillera le Niger le vendredi 8 octobre au stade du Chahid Mustapha-Tchaker de Blida (20h00), avant de se rendre à Niamey pour défier le même adversaire, le mardi 12 octobre au stade du Général Seyni-Kountché (17h00). A l’issue des deux premières journées jouées, l’Algérie et le Burkina Faso sont en tête du groupe A avec quatre points chacun, suivis du Niger (3 pts) et de Djibouti qui ferme la marche avec zéro point.

Liste des 27 joueurs

Gardiens de buts : Koffi Kouakou (SC Charleroi/ Belgique), Babayouré

Sawadogo (AS Douanes/ Sénégal), Soufiane Ouédraogo (USFA/ Burkina Faso),

Ben Idriss Traoré (AS Sonabel/ Burkina Faso)

Défenseurs : Issoufou Dayo (RS Berkane/ Maroc), Steev Yago (Aris

Limassol/ Chypre), Soumaila Ouattara (Raja Casablanca/ Maroc), Issa Kaboré

(Troyes/ France), Oula Abbas Traoré (Horoya AC/ Guinée), Hermann Nikiéma

(Salitas/ Burkina Faso), Patrick Mao (Hassania Agadir/ Maroc), Yacouba

Nasser Djiga (FC Bâle/ Suisse)

Milieux : Saidou Simporé (Al-Masry SC/ Egypte), Dramane Nikiéma (Horoya

AC/ Guinée), Ismahila Ouédraogo (AS Douanes/ Sénégal), Gustavo Sangaré

(Quevilly-Rouen/ France), Blati Touré (Vitoria Sport Clube/ Sénégal), Adama

Guira (Racing Rioja/ Espagne), Bryan Dabo (Rizespor/ Turquie)

Attaquants : Zakaria Sanogo

(FC Ararat/ Arménie), Botue Jean

F Kouamé (AC

Ajaccio/ France), Bertrand Isidore Traoré (Aston Villa/ Angleterre), Abdoul

Fessal Tapsoba (Standard de Liège/ Belgique), Eric Traoré (Pyramids FC/

Egypte), Lassina Franck Traoré (Sakhtar Donetsk/ Ukraine), Mohamed Konaté

(Akhmat Grozny/ Russie), Mohamed Lamine Ouattara (AS Sonabel/ Burkina Faso).