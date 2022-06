Le nombre de billets de match vendus pour le Mondial-2022 s’élève à 1,2 million après la deuxième phase de vente, a annoncé mercredi le secrétaire général du Comité d’organisation, Hassan Al-Thawadi. «Je pense que la demande est record», a déclaré Al-Thawadi, lors du Qatar Economic Forum à Doha. «Les gens achètent et ont hâte de venir, ça ne fait pas de doute», s’est-il réjoui, alors que certaines associations de supporters s’inquiètent des prix des vols, des logements ou encore de leurs droits dans le riche et conservateur émirat du Golfe. «Nous essayons de créer un environnement dans lequel l’économie tire des bénéfices mais qui soit aussi abordable et accessible pour les fans, ce qui n’est pas toujours facile à équilibrer», a concédé le dirigeant. De nouveaux hôtels entrent régulièrement sur la plateforme d’hébergement destinée aux spectateurs munis de billets, a-t-il assuré. Alors que le pays a été mis en cause par des ONG sur la question du respect des droits humains, et surtout des travailleurs migrants, M. Al-Thawadi a une nouvelle fois insisté sur les «progrès» réalisés depuis l’attribution du tournoi en 2010. «(Notre) lassitude vient de la mauvaise représentation des faits (…) et de ce qui se passe sur le terrain», a-t-il regretté. Pour ce qui est de la préparation du tournoi, «les principales infrastructures sont terminées et nous sommes maintenant dans une phase opérationnelle» comprenant notamment les logements et les itinéraires, a indiqué le secrétaire général du Mondial-2022. Au total, les organisateurs de la première Coupe du monde dans un pays arabe, du 21 novembre au 18 décembre, ont précisé avoir enregistré 40 millions de demandes, 17 millions lors de la première phase de vente et 23 millions lors de la deuxième. Il y a en tout un peu plus de 3 millions de billets disponibles (2 millions à la vente et 1 million réservé à la Fifa et à ses partenaires). Pour la prochaine phase de vente, dont les dates ne sont pas connues, le principe du premier arrivé, premier servi s’appliquera, et non plus un tirage au sort.

