L’Afrique du Sud serait prêt à organiser la Coupe du monde des clubs 2021 de football et remplacer le Japon qui s’est désisté au début du mois de septembre en raison de contraintes liées à la crise sanitaire, a révélé le président de la Fédération sud-africaine de football, Danny Jordaan.

Le dirigeant sud-africain a expliqué à l’agence Associated Press qu’il rencontrera au cours de cette semaine la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, à Lagos, au Nigeria pour essayer d’obtenir plus de détails sur le type de dossier de candidature que l’Afrique du Sud doit présenter pour espérer récupérer le tournoi prévu en fin d’année.

La Coupe du monde des clubs doit réunir le champion d’Europe, Chelsea, et les cinq autres vainqueurs de compétitions continentales de clubs, plus le club champion national du pays hôte.

Selon Danny Jordaan, la Fédération sud-africaine de football qui doit encore obtenir le feu vert du gouvernement pour aller plus loin dans son projet, compte tenir une réunion avec le ministre des Sports dans les jours à venir pour faire avancer le dossier. «Nous connaîtrons notre position d’ici la fin de la semaine», a-t-il assuré.

Tous les événements sportifs organisés en Afrique du Sud depuis le début de la pandémie se sont déroulés à huis clos, le pays ayant enregistré plus de 2,8 millions de cas de COVID-19 et 84 000 décès. Mais le chef de l’Etat, Cyril Ramaphosa, a annoncé dimanche dernier un assouplissement des restrictions dans tout le pays. <

