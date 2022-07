«Kamal et moi, nous partagions un corps en apparence paisible mais qui était en réalité en constante ébullition ; une mécanique un peu folle dont nous disputions en permanence le gouvernail.»

Etrange histoire que raconte Mahi Binebine dans son dernier roman «Mon frère fantôme»1 celle de Kamal dont le corps abrite un… co-locataire ! Kamel et son double (le narrateur) ne se ressemblent pas, l’un est studieux et calme, l’autre indiscipliné et paresseux. Ce qui n’est pas sans provoquer des conflits.

Omar le frère reste le mauvais exemple, un voyou, brutal, qui écume la grande place touristique de Marrakech. «La poisse ayant élu domicile dans sa peau, tout ce qu’il touchait se transformait en désastre.» Finirait-il en prison pour meurtre ?

Chamaa, la sœur, une bête de somme, toute dévouée à cette fratrie qu’elle se doit de servir. Reste leur mère, veuve éplorée, qui subit le joug d’Omar, tout en faisant bouillir la marmite, grâce aux travaux ménagers qu’elle effectue au couvent «La Goutte de lait». C’est là, justement, que Kamel va faire ses études primaires, chez les religieuses. «Si on devait les décrire en un mot, lumière serait celui qui conviendrait le mieux, tant elles respiraient la paix, la bonté et la transparence.»

Poussé par sœur Adelheid, Kamal semble promis à un bel avenir : meilleur guide de la place Jemaa el F’na à Marrakech car «il possède le don des langues, l’instinct de la rencontre, l’habileté du dialogue». Mais ses mauvais penchants vont l’éloigner du droit chemin, comme s’il ne pouvait échapper à son destin d’enfant défavorisé de la Médina.

Autour de cette constellation gravitent toutefois des personnages attachants, tante Milouda toujours bienveillante, sœur Adelheid, vive, indulgente, spontanée, Mounia, garçon manqué, brutalisée par la vie, qui tient une échoppe de cigarettes, Moussa, le vieux jardinier et poète, amoureux (transi) de la mère de Kamal. Younès «qui s’est forgé un destin à la mesure de ses rêves», serviteur puis amant d’un parfumeur qui en a fait son riche héritier. Tous seront là, solidaires, quand le sort s’acharnera sur Kamal, tentant à chaque fois de redresser la barre. Et puis, il y a Marrakech, surnommée la Joyeuse par les autochtones, une ville tout à la fois enchanteresse et dangereuse. Les touristes s’y pressent, subjugués par son architecture et ses souks débordant de tapis et de babioles en tous genres. Là aussi où les petits voleurs font les poches des visiteurs, cornaqués par des guides en cheville avec des vendeurs peu scrupuleux. En somme une ville où cohabitent modernité et tradition, grande richesse et pauvreté.

Précédemment, dans «Marrakech noir»2 Maha Binebine avait tenté une, «immersion choc dans l’univers sombre de la ville ocre» qui l’avait laissé, cependant, et de son propre aveu, insatisfait. «J’ai joué le jeu. Mais frustré de ne pouvoir m’étendre dans ce récit, j’ai décidé d’en faire un vrai roman.» Pour «Mon frère fantôme», Maha Binebine s’est aussi inspiré d’un roman d’Alberto Moravia «Moi et lui»3.

Cela débouchera sur ce face-à-face entre Kamal et son frère siamois qui reste la partie la plus intrigante du roman, celle qui nous renvoie à nos propres contradictions, à nos propres tourments. «Cohabiter avec un être fantasque est une entreprise ardue, conflictuelle, voire périlleuse. Mais lorsqu’il s’agit de partager le même corps, l’affaire devient intenable». Elle le sera, et le conte de fée du début virera à la tragédie. Mais les contes finissent-ils toujours bien ?

Mon frère fantôme, Maha Binebine, éd. Stock, 2022 Marrakech Noir, 15 nouvelles noires, éd. Du Sirocco, 2020 Moi et lui, Alberto Moravia, éd. Gallimard, 1974