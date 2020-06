Débat sur la mouture de la future Constitution, situation sanitaire et position de l’Algérie sur la question libyenne ont été globalement les thèmes essentiels, évoqués hier par le porte-parole de la présidence Mohand Oussaïd Belaïd, lors de son rendez-vous désormais périodique avec la presse nationale.

Ce dernier a souligné qu’«il n’a jamais été question de débattre de la question des composantes de l’identité dans la mouture de la Constitution, d’ailleurs qualifiée d’indiscutables par le président de la République». Pour le porte-parole, soulever la question de la religion lors de certains débats relève de «la provocation envers les sentiments des citoyens». Le peuple algérien «est musulman» et «ceux qui veulent entretenir la confusion ne désirent que parasiter la marche vers l’édification de la véritable démocratie», dira Mohand Saïd. Ce dernier fera état d’une possible prorogation, «pour une durée raisonnable», de la campagne de débat et d’explication autour de l’avant-projet de la révision constitutionnelle afin que la Constitution en gestation soit «le fruit d’un consensus national le plus large possible». Le débat, malgré la situation actuelle limitant le mouvement, «confirme le besoin du pays d’une Constitution consensuelle» qui jette les fondements d’une nouvelle ère, a noté Mohand Oussaïd. «Le but étant de parvenir à une Constitution fruit d’un consensus national le plus large possible répondant à la nécessité impérieuse et urgente de se doter d’institutions en consolidation des trois composantes de l’identité nationale : l’islam, l’arabité et l’amazighité», a-t-il affirmé. Les portes de la présidence restent ouvertes pour ceux qui veulent «un dialogue sérieux et responsable», a affirmé le porte-parole de la présidence pour qui l’appel au dialogue reste valable «car c’est le meilleur moyen de trouver des solutions à tous les problèmes». Le processus a été retardé par la situation de pandémie, le projet sera bientôt présenté au Parlement, annonce Mohand Oussaïd, s’étonnant de certains qui débattent du brouillon de la Constitution sans l’avoir lu. «Il faudrait être sérieux et éviter les procès d’intention», dira-t-il.

Enfin, il a salué les efforts déployés par le Comité d’experts présidée par le Pr. Ahmed Laraba dans l’élaboration de cette mouture qui reste «ouverte aux rajouts, aux suppressions et aux modifications».



Un compromis entre la vie économique et la lutte contre la pandémie

Le ministre conseiller fera savoir qu’à la suite de la réunion du Haut-conseil de sécurité, consacrée à l’évaluation de la situation sanitaire du pays, il a été décidé de commencer à préparer un plan d’action pour le déconfinement, soulignant que l’Etat a veillé depuis le début à «ne pas mettre en péril» la vie des citoyens. Une posture qui n’empêche pas, a-t-il ajouté, de rechercher dans le même temps des compromis entre la relance de la vie économique et la lutte contre la pandémie. La levée du confinement est du ressort de la commission scientifique, ce n’est pas une décision politique, dira-t-il. Il confirmera par ailleurs les informations évoquées par Soufiane Djilali, président du parti Jil Jadid, concernant sa demande de libération de Karim Tabbou et Samir Belarbi, précisant que le président de la République avait promis d’étudier cette demande dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles.



L’initiative d’Alger sur la Libye toujours d’actualité

Plusieurs fois interrogé sur la question, Mohand Oussaïd a affirmé que l’Algérie était favorable à toute initiative concernant le dossier libyen, quelle qu’en soit l’origine. Il a fait état d’une coordination et d’une concertation permanente entre le chef de la diplomatie algérienne et ses homologues de la région dans le dossier libyen. «Nous nous tenons à distance vis-à-vis de toutes les parties, car nous souhaitons jouer le rôle de médiateur qui œuvre à unir les belligérants, sans pour autant prendre partie pour l’un ou l’autre sur le terrain», dira Mohand Oussaïd. L’initiative algérienne est souhaitée par les Libyens car elle impose le consensus entre les parties. D’un autre côté, le porte-parole de la présidence a confirmé le départ du Consul du Maroc à Oran «à la demande de l’Algérie, son attitude ayant dépassé les limites de la convenance». Affirmant que cette page dans les relations diplomatiques entre les deux pays «est désormais tournée», il ajoutera qu’Alger «fait en sorte d’élever le niveau pour préserver les relations entre les deux peuples frères, algérien et marocain». Les relations algéro-françaises ont également été évoquées après l’incident diplomatique et le rappel de l’ambassadeur algérien à Paris, suivis par la communication téléphonique entre les deux présidents. Mohand Oussaïd a qualifié les relations entre les deux pays de respectueuses. «Le président Macron a de bonnes intentions mais, en France, il y a des lobbies d’intérêts et des lobbies idéologiques haineux qui empoisonnent les relations entre les deux pays». Elles desservent la France plus que l’Algérie. Mohand Oussaïd a clôturé sa conférence en donnant les chiffres atteints des dons consacrés à la lutte contre la pandémie : «386 milliards de centimes, 1,195 million d’Euros, 980 000 dollars et 7 700 livres sterling».