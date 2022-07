Reporters : Tout d’abord qu’elle est votre avis sur la situation épidémique actuelle marquée ces derniers jours par une légère hausse continue des cas de contamination au covid ?

Mohamed Yousfi : Concernant la légère hausse des cas ces derniers jours, c’est une situation qui était prévisible vue la circulation des virus à travers le monde. On a toujours dit que le monde est un village et qu’avec l’ouverture des frontières et surtout avec l’augmentation du nombre de voyageurs entrant en Algérie durant cet été, ainsi que la prédominance du variant Omicron, qui est certes moins virulents, mais beaucoup plus contagieux, il est normal qu’il y ait une augmentation de la propagation du nombre de contamination au covid.

Je tiens aussi à rappeler qu’en tant que spécialiste, cela fait plusieurs mois que l’on dit que l’épidémie sera progressivement contrôlée notamment avec la propagation de l’omicron du fait de sa faible virulence comparativement au variant Delta de l’année dernière, mais avec un fort taux de contagion dont beaucoup de personnes asymptomatiques ou avec des symptômes modérés.

C’est pour cela que la situation actuellement ne nous étonne pas parce que la situation épidémique connaît un rebond en Europe et dans d’autres pays à travers le monde avec la propagation des sous variant B4 et surtout le B5 qui est encore plus contagieux. Ce qui implique qu’automatiquement, il y aura hausse dans le contexte de cette période de vacances estivales avec les émigrés venus des différents pays européens qui viennent en Algérie. Mais aussi avec les Algériens qui partent passer des vacances à l’étranger. De retour au pays, il y a donc de fortes probabilités d’une augmentation de cas d’infections.

Pour l’instant, ailleurs il y a des dizaines de milliers de cas et chez nous on compte des dizaines de cas officiellement – même si je pense que si ont intensifié les dépistages on risque de trouver des milliers de cas dont beaucoup de personnes avec des symptômes modérés.



Quels sont les symptômes des sous variants actuels, d’autant plus qu’il y a souvent confusion entre les symptômes de la grippe et ceux du covid ?

Tout d’abord je tiens à souligner que dans la majorité des cas ceux qui ont des symptômes de grippe, c’est certainement du Covid. Car nous nous ne sommes pas en période de grippe saisonnière même si certes il existe ce que l’on appelle la grippe d’été à cause du changement brusque de température à cause de la climatisation, mais c’est cette grippe d’été est vraiment minoritaire. Par contre, on peut constater qu’actuellement il y a beaucoup de personnes qui développent des symptômes grippaux qui circulent et dans le contexte épidémiologique actuel, ce sont des personnes qui ont été contaminées par le covid jusqu’à preuve du contraire.

Il y a une confusion entre les symptômes de la grippe et du covid parce que le variant d’Omicron ainsi que ces sous variants touchent surtout l’appareil respiratoire haut sans toucher les poumons et cela se traduit concrètement par une inflammation du système respiratoire haut, c’est-à-dire des éternuements ou le nez qui coule, des maux de gorge et des céphalées ainsi qu’une petite toux.

Pour certains malades, ce sont vraiment des symptômes légers au point qu’ils ne se rendent même pas compte qu’ils ont attrapé le virus. Cela se manifeste surtout par une fièvre qui durent deux à trois jours, des maux de ventre, des céphalées et parfois des diarrhées ou des vomissements mais qui sont supportables. Le plus important, c’est de prendre des précautions et des mesures préventives pour sa propre santé et celle de son entourage et de ses proches dès l’apparition du moindre symptôme.



Justement, quels sont les précautions à prendre dans le contexte actuel ?

Il faudrait que tout le monde fasse attention et surtout les personnes fragiles. Même s’il s’agit d’une grippe d’été c’est les mêmes précautions préventives qu’il faut prendre et il faudrait vraiment que cela s’instaure comme une habitude en Algérie, si on a des symptômes grippaux il faut absolument s’isoler, se dépister et respecter les mesures barrières

Il faut ainsi redoubler de vigilance surtout pour les personnes fragiles comme les personnes âgées et les malades chroniques, il faudrait vraiment faire attention surtout dans les endroits clos et porter le masque en plus de l’hygiène des mains et du respect de la distanciation physique. Je conseille fortement aux Algériens et surtout à cette catégorie de personnes fragile de se faire vacciner contre le covid car c’est le meilleur moyen actuellement de se protéger contre les formes graves de la maladie. Même pour les personnes qui ont déjà été vaccinées, il serait souhaitable de faire une dose de rappel de vaccin contre le covid six mois après leur dernière dose pour se protéger et éviter tout risque de complication pouvant mener à l’hospitalisation.



Malgré la faible virulence du variant Omicron comment expliquez-vous qu’il y ait encore des personnes hospitalisées dans les unités de soins intensifs ?

Il faut savoir que même si actuellement Omicron est le variant qui domine, il reste un faible pourcentage, entre 3 à 5%, du variant Delta qui continue de circuler. La virulence du Delta est due au fait qu’il attaque l’appareil respiratoire bas, donc les poumons, d’où la nécessité de mettre les malades sous oxygène et encore une fois ce sont les personnes âgées et les immunodéprimés qui sont les plus vulnérables face à ce variant. De plus, comme je les précédemment souligné, même pour l’omicron il y a des risques de développer des formes graves de la maladie pour les personnes fragiles, ce qui nécessite une hospitalisation et dans certains cas leur admission dans les unités de soins intensifs. Encore une fois au risque de me répéter, il faut absolument que les Algériens restent vigilants et surtout qu’ils aillent se vacciner pour éviter tout risque de complication.



En ce moment, en Europe et surtout en France où on compte une forte communauté algérienne qui sera fortement présente durant cette période estivale en Algérie, quels sont les risques qu’une nouvelle vague lors de la rentrée sociale, car souvent les vague de contamination arrivent en Algérie un à deux mois après les pays européens ?

Tout d’abord je pense qu’aujourd’hui, il faudrait qu’on arrête d’utiliser le terme de vague qui était certes valable au début de la pandémie, mais aujourd’hui il s’agit plus de parler de pic épidémique car le virus continue de circuler tant que l’on n’a pas atteint l’immunité collective à travers le monde et c’est ce qui fait que de temps à autre, il y a un certain pic car le virus circule un peu plus. La situation actuelle est que le virus continue de circuler à travers le monde, mais sans les pics importants que nous avons connus par le passé même s’il y aura certes de légers pics mais sans que cela arrive pour le moment à saturer les systèmes de santé et les services hospitaliers.

Maintenant, les risque d’avoir un pic lors de la rentrée sociale en Algérie, tout dépendra de la circulation du virus que cela soit dans les autres pays mais également en Algérie suite au retour des voyageurs. Si la circulation diminue on aura un pic moins important. Mais cela dépendra aussi du respect des Algériens des mesures préventives afin de casser les chaines de transmission.

Je pense qu’aujourd’hui, on peut dire que l’on est serein face à l’évolution actuelle de la situation épidémique et il faudrait d’une part rassurer les citoyens concernant le variant qui circule actuellement qui n’est pas aussi alarmant que le Delta, mais il faut que les citoyens restent vigilants en respectant un minimum de mesure de protection.



Au final, la pandémie de la covid n’est toujours pas terminée tel que l’a souligné l’OMS ?

J’ai personnellement dit que la pandémie est toujours d’actualité tant que l’Oms n’aura pas déclaré que c’est terminé et pour que l’OMS puisse déclarer la fin de la pandémie, il faudrait que le virus du covid soit maitrisé à travers le monde et ne circulera plus avec l’intensité qu’il a actuellement.

Je tiens aussi à ajouter que l’OMS même si elle n’a pas annoncé la fin de la pandémie, elle a toutefois souligné que la situation n’est pas aussi grave qu’auparavant et qu’il faudrait surtout rester vigilant en préconisant le respect des mesures barrières et surtout de poursuivre la vaccination des personnes à risque à travers le monde.