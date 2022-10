Propos recueillis par Kahina Sidhoum

Reporters : L’accord d’association a-t-il été bénéfique pour l’économie nationale ?

Mohamed Yazid Boumghar : Ici vous posez la question de l’évaluation de l’impact de cet accord sur l’économie algérienne. Cet impact peut être cerné de deux manières non exclusives. La première par rapport aux effets objectifs annoncés ex-ante et la seconde par rapport à ce qui peut être observé dans les faits. Pour la première (objectifs annoncés ex-ante), une formulation vague (classique dans ce genre de textes) figure à l’article premier de l’accord (développer les échanges, assurer l’essor des relations économiques et sociales équilibrées…, fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux…, encourager l’intégration maghrébine…, promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier). Si l’on considère ces quatre objectifs tels que formulés, on peut considérer qu’un seul s’est réalisé et un autre en partie. Pour celui qui s’est réalisé, il s’agit de celui relatif à la promotion de la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier. Il n’y a qu’à voir l’agenda de la délégation de la commission européenne à Alger ces dix-huit dernières années pour s’en convaincre. Pour celui qui s’est réalisé en partie, il s’agit de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux. Il est clair que sur ce chapitre, seule la libéralisation des biens est effective. Il est important de mentionner que, malgré tout le tapage médiatique autour de cette question, les échanges commerciaux (en termes nominaux) sont restés pratiquement au même niveau depuis l’entrée en vigueur de cet accord. En effet, leur montant cumulé (importations + exportations) était de plus de 30 milliards d’euros en 2005. En 2021, ils sont à près de 32 milliards d’euros. Le solde commercial cumulé de l’Algérie avec l’Union européenne depuis 2005 est de près de 73 milliards d’euros (voir figure 1).



Quels sont selon vous les indicateurs positifs et négatifs ?

Il est important de noter qu’il n’existe pratiquement, du côté algérien, aucune évaluation quantitative sérieuse sur les gains et les pertes issus de cet Accord. Il est clair que les institutions académiques et officielles ont failli à leurs missions dans ce domaine bien qu’elles soient dotées de moyens humains et financiers pour produire ce genre d’évaluations.

Tout Accord génère des gains et des pertes et aussi ce que les économistes appellent des «détours de production» et des «détours de commerce». Les pertes qui sont le plus facilement quantifiables sont les pertes fiscales. Elles sont calculées sur le montant des droits de douane et taxes qu’aurait dû percevoir l’Etat en l’absence de l’Accord d’association. Elles ont été évaluées à environ 2 milliards de dollars. C’est une évaluation qui est surestimée, et ce, pour deux raisons. Il est clair qu’en l’absence de l’Accord d’association, les importations seraient plus chères et les importateurs auraient tendance à importer des quantités moindres. La seconde est que l’Etat est un consommateur de biens importés de l’UE. Du fait de la réduction des droits de douane ou leur annulation, ces importations sont devenues moins chères et l’Etat aurait consommé des biens moins chers. Cette transmission de la baisse du coût d’importation vers les prix finaux des biens n’a pas été observée dans les faits. Les acteurs de la filière importation ont récupéré à leur bénéfice ces réductions sans les transmettre en aval. C’est ce gain potentiel qui devait être observé qui ne l’a pas été.



L’accord prévoit-il des clauses de renégociation ? Dans quel cas ?

Oui. Au niveau notamment de l’article 9 (point 4) et des articles 100 à 107 (qui prévoient le cas extrême de la cessation de l’accord).



Les opérateurs économiques souffrent-ils de la concurrence dans cet accord ?

Il est clair que toute action de libéralisation tarifaire expose des entreprises à une concurrence. A l’heure actuelle, la protection tarifaire dont jouissent les produits européens à l’importation en Algérie est pratiquement nulle (au sens de l’Accord). Mais depuis l’institution de la DAPS en janvier 2019, certaines activités sont surprotégées. Ce qui a généré une augmentation des prix des produits locaux.



L’économie nationale a-t-elle évolué (production, normes qualitatives) pour exporter tous ses produits ?

On ne peut nier que des efforts ont été faits pour rendre le produit algérien «exportable» dans le cadre de cet accord ou autre. Les activités de certains départements ministériels (industrie, commerce) ainsi que celui de l’Anexal le prouvent.



Les barrières tarifaires à l’export-import dans les deux sens sont-elles levées ou démantelées totalement pour tous les produits et pour tout volume ?

Oui. Si le calendrier originel et y compris la prolongation de trois ans qui a été décidée en 2017, théoriquement on est dans une zone de libre-échange (0% de droits de douane sur les produits listés aux Annexes 1 et 2).



Qu’en est-il des contingents ?

Les contingents ont été consommés au fur et à mesure que le calendrier de démantèlement tarifaire le permettait. Ces contingents figurent au niveau des protocoles suivants :

• Protocole 1 (Annexe 1) pour les produits agricoles algériens importés en Union européenne.

• Protocole 2 pour les produits de l’Union européenne importés en Algérie.

• Protocole 5 (Annexe 1) pour les produits algériens importés en Union européenne.

• Protocole 5 (Annexe 2, Liste 1) pour les produits de l’Union européenne importés en Algérie.

