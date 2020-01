Avec la nomination d’un nouveau président à sa tête, en la personne de Mohamed Louber, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) pourrait revenir de nouveau au centre de l’intérêt. Avec l’arrivée d’une nouvelle équipe au ministère de la Communication, il semble que cette instance, dont le rôle est resté longtemps limité, est appelée à être réactivée dans le cadre des « chantiers de réformes globales » annoncées.

Installé en septembre 2014, cet outil d’importance pour réguler un champ audiovisuel en ébullition s’est, depuis, illustré par un fonctionnement à minima malgré une activité évidente et une demande manifeste. Certains observateurs parlent même de coquille vide qui n’avait jamais joué son véritable rôle, laissant se poursuivre un état d’anarchie permanent avec les risques de dérives et ses effets sur la société. Le champ audiovisuel national, dans lequel activent d’une façon désordonné une soixantaine de chaînes de télévision, toutes offshore, dont certaines possèdent des bureaux et des rédactions en Algérie, reste un véritable chantier à réglementer. La question de l’audiovisuel demeure de la première importance dans un pays qui accuse un sérieux retard en la matière. Les principales chaînes de télévision

« algériennes », qui diffusent par satellite, sont toutes de droit étranger. Une incongruité difficile à comprendre avec l’existence d’une loi sur l’audiovisuel depuis 2014 devant en principe régir ce type d’activité. Les télévisions privées, qui font désormais partie du paysage médiatique national et influent grandement sur une opinion grande consommatrice de l’image, semblent évoluer dans un environnement sans balises. Ce qui ne manquera pas de provoquer des dérives qu’aucune instance ne saura juguler. L’Arav, dont la mission est de « veiller au libre exercice de l’activité audiovisuelle, à l’impartialité, à l’objectivité, à la transparence et au respect des valeurs et des principes de la société algérienne », a souvent été absente alors que certaines chaînes se sont illustrées par des activités qui sortent du cadre dévolu pour ce type de média. Souvent critiquée pour ses silences, voire ces sorties parcimonieuses, l’Arav est restée comme un outil à la recherche d’un véritable rôle. Le législateur, qui a voulu octroyer à l’Arav un poids et une autonomie de décision, « ne l’a pas dotée de moyens nécessaires à son fonctionnement », alors que « la question de son statut et son budget demeure en suspens », avait déploré cette institution en février 2019. Cette instance impute cette « inactivité » à un paysage en désordre. L’Arav avait assuré, dans un communiqué, qu’elle « ne peut fonctionner normalement que si les pouvoirs publics concernés satisfont à leurs obligations en matière de mise en ordre du paysage audiovisuel ». D’autant plus que la question de la régulation n’est pas uniquement l’apanage des télévisions mais concernerait tous secteurs médias confondus. Dans un champ médiatique, en demande de reconstruction, l’Arav aura irrémédiablement comme mission de mettre de l’ordre dans un secteur sensible, mais qui constitue l’un des principaux indices d’un système démocratique et d’ouverture. Les télévisions publiques et privées qui ont été au centre de grandes polémiques, liées notamment au traitement des événements politiques qui secouent le pays depuis le 22 février, seront indéniablement un indicateur patent pour le changement. Le secteur reste en demande pressante de régulation face à un champ audiovisuel, véritable chantier, à reconstruire et à réguler à l’avenir.

