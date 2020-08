Le commissaire principal à la retraite, Mohamed Lazouni dit « el-Chorti El-Mekhfi » est décédé, vendredi à Alger, à l’âge de 83 ans, a-t-on appris auprès de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Dans un message de condoléance à la famille Lazouni, la DGSN a mis en avant « la place particulière du défunt de la Sûreté nationale » auprès de collègues et l’ensemble des citoyens. De son côté, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Pr. Amar Belhimer a exprimé, dans un message de condoléances publié sur la page Facebook de son département, sa « grande tristesse » suite à la disparition de feu Mohamed Lazouni « célèbre auprès de nombreux Algériens pour sa voix grave à travers des émissions télévisées et radiophoniques sur la sécurité routière ». Le ministre des Transports Lazhar Hani a également exprimé sa « profonde tristesse » suite au décès de « cette figure emblématique qui a longtemps accompagné le secteur des Transports et laissé un héritage à même de constituer un modèle à suivre en matière de sécurité et de prévention routières ». Né en 1937 à Soustara (hauteurs d’Alger), le défunt avait participé à la Guerre de libération avant de rejoindre les rangs de la Sûreté nationale au lendemain de l’indépendance de l’Algérie. Il était devenu célèbre auprès des Algériens grâce à ses programmes de Radio et de Télévision sur la sécurité routière, particulièrement « el-Chorti El-Mekhfi ».

