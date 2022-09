Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a visité, dimanche au Palais des nations (Club des Pins-Alger), en compagnie du président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, les studios de la radio et de la télévision réservés aux enregistrements dans le cadre de la campagne électorale pour les élections locales partielles, prévues le 15 octobre prochain, a indiqué un communiqué du ministère. «M. Bouslimani a effectué une tournée dans les différents espaces d’expression libre, où il a reçu des explications exhaustives sur les préparatifs au niveau des studios de diffusion et la mobilisation des deux établissements de la radio et de la télévision pour assurer la réussite de cette opération», précise le communiqué. «L’enregistrement à distance des interventions radiophoniques est une bonne chose, d’autant qu’il facilite l’opération et permet aux candidats à travers les espaces d’expression libre de présenter leurs programmes électoraux via les radios locales, mesure adoptée lors des précédentes élections», a-t-il rappelé. «Afin de conférer davantage de souplesse, des studios centraux ont été ouverts au profit des candidats», a-t-il ajouté.

