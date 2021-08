Une étape charnière dans la réalisation du mégaprojet de développement des gisements de Gara Djebilet pourrait être franchie en septembre prochain. «C’est en septembre prochain que seront connus les résultats des études de faisabilité et donc de rentabilité du projet de développement des gisements de minerai de fer de Gara Djebilet, a indiqué le ministre de l’Energie et des Mines en marge de la cérémonie de signature du protocole d’accord, en réponse aux questions de la presse. Il s’agit d’un préalable au lancement des travaux de réalisation de ce mégaprojet devant exploiter des réserves de ce gisement estimées à 3,5 milliards de tonnes devant produire 12 millions de tonnes de minerai de fer annuellement à l’horizon 2025, selon les prévisions officielles. Ces études sont conduites par un consortium chinois. «Un groupe chinois est en train d’étudier tous les aspects de ce projet, incluant les études de faisabilité jusqu’à la finalisation de ce projet, y compris la phase commercialisation du produit», a précisé le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab. K. R.

