La réunion qui se termine aujourd’hui à Genève pour l’élaboration d’une base constitutionnelle, permettant aux Libyens de tenir leurs élections devant se tenir le 24 décembre 2021 puis reportées pour des raisons de désaccords inter libyens, est présentée comme décisive par les observateurs. «Il s’agit donc de tenter de solutionner les points qui font encore objet de controverse», a indiqué aux médias la Conseillère spéciale du SG de l’ONU en Libye, Stéphanie Williams. «Le dossier de l’évacuation des mercenaires et des forces étrangères de la Libye sera traité et pris en charge par le nouveau gouvernement qui sortira des urnes», a, en outre ajouté, la représentante onusienne. Pour le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Manfi, en cas d’échec de la réunion à Genève du président du Parlement Aguila Salah et le président du Conseil d’Etat Khaled Al-Mechri, «le Conseil présidentiel usera de son autorité». «Si la réunion échoue, nous jouerons notre rôle en tant que Conseil présidentiel.

Nous allons user de notre autorité souveraine et ferons en sorte que cette affaire ne sera plus reportée», a indiqué Al Manfi, lundi 27 juin, en marge de sa rencontre avec les notables libyens. Le premier adjoint du président du Conseil présidentiel, Moussa Al-Kouni, a, pour sa part, indiqué que «l’absence d’un chef d’Etat jusqu’ici a affaibli la Libye devant la communauté internationale». «L’absence du poste de chef de l’Etat jusqu’à présent en Libye a affaibli l’Etat devant la communauté internationale, et nous avons besoin à ce stade que le peuple choisisse un président, qui a entre ses mains le pouvoir décisif issu du peuple, pour établir l’état désiré». Le responsable s’est exprimé à l’issue de sa rencontre avec les membres de la Commission électorale. Il a espéré que «la réunion de Genève aboutira à la mise en place d’une base constitutionnelle en mesure de permettre la tenue des élections générales». «Vous avez à présent atteint une étape critique dans ce qui a constitué un chemin long et difficile», a déclaré en ouvrant les pourparlers la conseillère spéciale du secrétaire général de l’ONU pour la Libye, Stephanie Williams. «Il est maintenant temps de faire un effort décisif et courageux pour permettre la mise en place de ce compromis historique, dans l’intérêt de la Libye, du peuple libyen et de la crédibilité de ses institutions».

Les critères de la sélection du prochain président, ses prérogatives, ainsi que le mode de sa désignation sont les principaux points de divergences entre les parties libyennes.

