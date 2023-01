Par Khaled Remouche

En marge de la rencontre gouvernement-walis, le ministre de l’Agriculture, Mohamed Abdelhafid Henni, a indiqué à Reporters que l’Algérie disposera, en 2023, de quatre usines de trituration de graines oléagineuses, de quoi assurer une huile de table 100% algérienne l’année en cours. Une annonce faite par le Président de la République dans son discours d’ouverture.

Même topo pour le sucre. De grandes superficies au Sud du pays sont entrées en exploitation ou le seront durant l’année en cours, à Gassi Touil, dans la wilaya de Ouargla. Une production de graines oléagineuses et de betterave qui, pour la première, alimentera ces unités de trituration et pour la seconde les raffineries de sucre. Cevital a déjà annoncé son implication dans ce programme d’intégration de ces filières. Précisément, le ministre de l’Agriculture a ajouté que l’Algérie dispose de quatre usines de trituration de graines oléagineuses, celle de Cevital à Béjaïa, de Sim, à Oran, deux autres à Mascara et Sidi Bel Abbès. Ce qui signifie que les producteurs locaux de graines oléagineuses et de betterave vont approvisionner ces unités de trituration et ces raffineries de sucre locales de matières premières qui étaient, en 2022, importées. Ces récoltes, à première vue vont couvrir en partie les besoins de l’industrie locale et donc réduire la facture d’importation.

Le ministre de l’Agriculture a confié que le tournesol est moins coûteux que les autres graines oléagineuses tels que le colza et le soja et donc le mieux adapté aux objectifs d’intégration de ces deux filières et de réduction de la facture alimentaire.

Dans son intervention au cours de la rencontre gouvernement-walis, M. Henni a relevé que son département ministériel a mis à la disposition de 210 investisseurs un total de superficie 200 000 hectares au sud du pays au titre du programme de développement des cultures stratégiques. Il a situé le poids du secteur de l’agriculture dans l’économie nationale à 14,7% du PIB du pays et le quart de l’emploi en Algérie avec 3 millions d’agriculteurs. Le chiffre d’affaires de la branche a atteint, en 2022, 4 500 milliards de dinars, en croissance de 37% par rapport à 2021. Le secteur couvre 75% des besoins du pays en produits agricoles. Il a indiqué que son département a tracé un plan de développement du secteur agricole 2025-2030. Parmi les réalisations de la branche en 2022, il a cité une augmentation de l’offre foncière, outre l’octroi de 200 000 hectares, l’Algérie enregistre la mise en valeur de 610 000 hectares, la régularisation de 186 000 agriculteurs au titre de l’ancienne formule d’accession à la propriété foncière. Dans le cadre de l’assainissement du foncier agricole, il a fait état de 13 000 cas de terres agricoles exploitées sans autorisation sur une superficie de 150 000 hectares.

Il a annoncé l’abandon du système Syrpalac qui a montré ses limites. Une nouvelle organisation se met en place. Elle prévoit le déploiement des groupes agro publics devant approvisionner la population en viandes, fruits et légumes à prix modérés. Il a rappelé l’autosuffisance à 100% en produits maraîchers et en semences de céréales. Concernant ce dernier progrès, il en résulte une économie de 400 millions de dollars. Après la banque de semences en 2022, il est prévu de lancer la banque des gènes en 2023. Le ministre n’a pas manqué de rappeler que l’Algérie a été classée en 2020-2021-2022 comme le premier pays arabe et en Afrique en termes de sécurité alimentaire et par le forum de Davos comme l’un des pays leaders en matière de sécurité alimentaire. n

