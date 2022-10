L’enseigne de mode masculine Gresley ouvre sa première boutique à Alger. Située en plein cœur du quartier commerçant de Sidi Yahia, cette vitrine de la marque présentera sur plus de 250 m² ses collections de vêtements haut-de-gamme en prêt à porter et sur mesure de qualité européenne.

Cette première boutique n’est en réalité que la première étape d’un plan de développement plus ambitieux de la marque en Algérie qui prévoit l’ouverture d’au moins 5 boutiques d’ici 2 ans (dont 3 à Alger, une à Oran et une à Sétif).

Lancée en France en 2015, la marque Gresley s’adresse aux hommes soucieux de leur apparence qui souhaitent se constituer une garde-robe régulièrement renouvelée et au meilleur rapport qualité/prix.

Son fondateur, Nadir Khiatine, est designer et tailleur professionnel depuis plus de 15 ans. Comme l’indique son nom de famille, Nadir marche dans les pas de son père et son grand-père (qui était le tailleur attitré de la Présidence de la République Algérienne post-indépendance). Il perpétue ainsi une tradition familiale centrée sur le savoir-faire et l’intransigeance en matière de qualité en créant sa propre marque Gresley, en hommage au village écossais éponyme réputé pendant des siècles pour la qualité de sa production lainière.

Tous les costumes Gresley sont 100 % laine et sont conçus à partir des tissus fabriqués par les meilleurs filatiers italiens. Un soin tout particulier est porté à la qualité des finitions pour proposer à ses clients des vêtements d’une qualité irréprochable.

Grâce à sa relation directe avec les principaux acteurs du secteur du prêt-à-porter européen, Gresley maîtrise toutes les étapes de la fabrication de ses vêtements : sélection des tissus, design des modèles, suivi de la confection qui utilise des techniques de montage traditionnelles, etc. En proposant deux collections par an, Gresley renouvelle régulièrement son offre et garantit à ses clients de trouver le vêtement qui correspond à leur taille en assurant un réapprovisionnement régulier de son stock.

De plus, Gresley propose une offre de costumes et chemises sur mesure unique en Algérie. En effet, un costume sur-mesure Gresley est fabriqué à partir de 60 points de mesures et de très nombreuses options de personnalisation (choix du tissu, de la couleur, des boutons, du fil, du col, etc.).

Pour être au plus près de ses clients, la boutique Gresley ouvre ses portes 6 jours / 7 de 10h00 à 20h00, et offre plusieurs services dont la retouche sur site, la livraison à domicile ou encore une carte de fidélité.

En optant pour le marché algérien dans sa stratégie d’internationalisation, Gresley n’entend pas seulement apporter son savoir-faire européen sur le marché algérien, mais nourrit à moyen terme l’ambition de produire localement ses collections et de faire de l’Algérie son hub pour le continent africain.

