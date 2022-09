Par Feriel Nourine

La tempête qui a secoué plusieurs groupes industriels publics, l’année dernière, semble s’être calmée depuis quelques mois. On n’entend plus parler de mouvements de protestation ni d’arrêt de travail comme c’était le cas au niveau des entreprises issues de ces groupes, ébranlées par des problèmes multiples, notamment financiers.

Sur ce registre, on peut citer le cas de Sider El Hadjar, de l’Enie ou encore de l’Eniem, qui avaient pendant longtemps fait figure de leaders dans leurs filières respectives, avant de se retrouver confrontés à des problèmes, synonymes de déstabilisation qui menaçait jusqu’à leur existence.

Même l’injection à répétition de sommes colossales ou encore les crédits accordés par les banques ne suffisait pas à remettre ces groupes dans une dynamique favorable à la productivité et aux performances.

Le nouveau souffle économique que visaient les pouvoirs publics pour ces groupes industriels n’a pas eu lieu. Pis, le Trésor public s’est trouvé négativement impacté par les aides qui leur ont été accordées, alors que du côté des banques, leur découvert n’a fait que grossir, de surcroît sans aucune solvabilité prouvée ni garantie de remboursement.

Les montants consentis par l’Etat au cours de ces dernières années pour l’assainissement des entreprises publiques en difficultés a atteint 1 200 milliards de dinars, sans que cet objectif puisse être atteint face au poids des dettes cumulées, auquel sont venus s’ajouter d’autres facteurs dont la pandémie de Covid-19.

D’où la décision des pouvoirs publics d’aller à une autre forme de thérapie qui passe par la rupture de ce type de démarche et le passage à un nouveau mode de gestion. Une révision qui n’a pas tardé à donner les premiers résultats, à travers les statistiques livrées par le ministère de tutelle sur le comportement du secteur industriel public durant la première moitié de l’année en cours.

Une période qui a vu de nombreuses entreprises tirer profit des mesures introduites par un nouveau mode de gestion et renouer avec les résultats positifs qu’on avait fini par croire impossibles à réaliser il y a à peine quelques mois.

Articles similaires