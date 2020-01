Les participants à la deuxième Rencontre internationale des compétences nationales issues de la diaspora ont souligné, hier à Alger, qu’il faudra d’abord mettre le doigt sur les facteurs qui bloquent leurs initiatives en Algérie, avant de réfléchir sur les mécanismes susceptibles de les inciter à contribuer au développement national. «Beaucoup de compétences algériennes installées à l’étranger ont tenté d’investir en Algérie en lançant des projets. Mais très peu aboutissent en raison des blocages, de contraintes. On veut nous imposer des pratiques économiques bureaucratiques qui ne doivent plus exister. Si on veut qu’on réponde à l’appel du Président de la République, relatif à la participation de la diaspora au développement du pays, il faudra libérer les initiatives et lever les obstacles», assurent des opérateurs économiques issus de la diaspora. Les chercheurs et universitaires, issus aussi de la diaspora, déplorent, quant à eux, le manque de communication entre le pays et les compétences installées à l’étranger. «En dépit des TIC disponibles en Algérie, l’information circule au ralenti. Certains d’entre nous, par exemple, n’ont été avertis de la tenue de cette rencontre qu’à la dernière minute», remarquent-ils en marge de cette rencontre, la deuxième du genre après celle de septembre 2019, organisée à l’initiative du Forum des compétences algériennes. Le but de cette conférence, explique le président du forum, Adel Ghebouli, est d’inciter les compétences nationales de la diaspora à contribuer à l’effort national tout en retenant celles qui sont en Algérie. «La première rencontre sur les compétences nationales, en septembre 2019, c’est surtout la théorie de comment mettre ces dernières au service du pays. La rencontre d’aujourd’hui, c’est pour passer à la pratique, au concret. Il s’agit de définir les mécanismes à mettre en place pour atteindre cet objectif», a-t-il fait savoir.

A l’issue de cette conférence, a-t-il assuré, une plateforme numérique sera mise en place pour connaître de façon palpable nos potentialités et les besoins de nos compétences. «Notre forum représente une banque de données très importante sur les compétences de la diaspora. Sur la plateforme numérique, elles auront à s’inscrire et à faire part de leurs propositions pour contribuer au développement du pays à leur retour en Algérie ou bien à partir des pays où ils sont établis», a-t-il expliqué. Le plus important pour le moment, a-t-il remarqué, c’est que la diaspora soit enfin sollicitée après des années de marginalisation. D’après les participants à cette rencontre, il sera difficile aux compétences nationales de revenir en Algérie. Certains affirment même que cela leur sera impossible. «Nous avons fourni des efforts énormes pour décrocher les postes que nous visions. Ces postes sont une reconnaissance à notre travail. Car à la différence de l’Algérie, à l’étranger, dans les pays développés, le premier facteur d’incitation et d’encouragement est la confiance qu’on place en nos compétences. On a foi en nous.

Ce qui nous motive à toujours faire mieux», ont-ils confié. C’est aussi, selon eux, une question de mentalité. «Quand on dit mentalité, cela inclut le facteur social et économique. Nos enfants évoluent avec une certaine mentalité et il sera difficile pour eux de s’adapter à la nôtre. Quant à nous, nous avons évolué la moitié de notre vie dans un environnement économique qui nous pousse à aller de l’avant et où le travail fourni est le seul facteur déterminant. En Algérie, un tel environnement est inexistant», ont-ils signalé. Cela dit, nos compétences se disent disposées à investir et à soutenir l’économie nationale pour peu qu’on le leur permette.n

