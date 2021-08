L’ensemble des Algériens a mis la main à la pâte pour tenter d’atténuer la problématique du manque d’oxygène à usage médical dont ont tant besoin les malades atteints notamment par le variant Delta du Covid-19.

PAR INES DALI

Les concentrateurs arrivent en Algérie depuis quelques jours ainsi que les générateurs d’oxygène, dont certains sont déjà installés au niveau des structures hospitalières de nombreuses wilayas du pays, que ce soit par le biais de la solidarité citoyenne fortement mobilisée, par le biais des Assemblées populaires de wilayas qui ont dégagé des enveloppes conséquentes ou par le gouvernement qui a mis les bouchées doubles pour la résolution, autant que faire se peut, de cette problématique qui complique la prise en charge des patients. Des milliers de concentrateurs et des dizaines de générateurs ont été acquis et d’autres sont en voie d’acquisition pour venir au secours des malades Covid dont le nombre a flambé en enregistrant un record en cette troisième vague de la pandémie que connait le pays. A partir de demain, mardi 10 août, ce sont pas moins de 5000 concentrateurs d’oxygène que le ministère de la Santé commencera à recevoir, en plus de ceux déjà acquis. Ce département ministériel a annoncé la réception de 750 unités de concentrateurs d’oxygène avant-hier samedi, en plus de 2500 unités réceptionnées entre le 25 juillet et le 3 août et distribuées régulièrement aux établissements hospitaliers, en attendant «la réception de 5000 autres unités à partir de mardi 10 août 2021», est-il précisé dans un communiqué de ce département ministériel diffusé hier. «La nouvelle cargaison de concentrateurs d’oxygène a été acheminée par un avion de transport militaire a été réceptionnée samedi soir», a indiqué, pour sa part, le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans la dynamique des opérations d’acheminement du matériel médical nécessaire pour une meilleure prise en charge des malades touchés par le coronavirus, un avion de transport militaire relevant de l’Armée nationale populaire (ANP) a atterri dans la soirée de samedi 07 août 2021 à la base aérienne de Boufarik en 1re Région militaire, avec à son bord une cargaison de 750 concentrateurs d’oxygène, acheminés depuis la République populaire de Chine au profit de la Pharmacie centrale des hôpitaux», selon la même source, qui précise que cette opération sera suivie d’autres similaires. Concernant les générateurs d’oxygène, «deux stations ont été importés d’Italie le 04 août 2021, en attendant la réception de 09 autres stations lundi 09 août 2021 (aujourd’hui, ndlr)», a précisé le département de la Santé, assurant que les concentrateurs et les stations d’oxygène seront distribués aux établissements hospitaliers à travers l’ensemble du territoire national. Parallèlement, d’autres opérations sont en cours dans le pays et la wilaya de Béjaïa a reçu samedi quatre stations de production d’oxygène réparties, sitôt arrivées, au niveau du Centre hospitalo-universitaire (CHU) du chef-lieu de wilaya et des hôpitaux d’Amizour, Kherrata et Sidi Aïch. Ces stations ont été importées de Turquie. Elles sont financées à la fois sur budget de wilaya, qui en a financé deux, et sur des fonds en provenance de particuliers qui ont tenu, selon le wali, Ahmed Mabed, à garder l’anonymat. L’APW de Béjaïa, rappelle-on, a affecté 140 millions de dinars pour l’acquisition d’équipements médicaux. L’installation et la mise en service de ces installations interviendront «dès aujourd’hui avec des capacités de production de 60 M3/heure et 1.000 litres/minute. Un niveau assez important pour assurer une autonomie suffisante à leurs structures d’accueil», selon le wali. A ce titre il a instruit les responsables en charge des installations d’équiper chacune de unités par des systèmes de rampes de sorte à pouvoir remplir et enfuter sur place des obus (bouteilles) d’oxygène. Ce lot arrive, après l’équipement installé il y a quelques jours à Akbou, et constitue un prélude à un effort similaire visant l’équipement en stations d’oxygène de tous les hôpitaux de la wilaya, d’autant que, visiblement, le problème de leurs financements ne se pose plus, et ce, conséquemment à la conjonction des efforts et de la solidarité public-privés, dont le résultat a dépassé toutes les attentes.



Solidarité citoyenne

En effet, outre l’apport des opérateurs économiques locaux, d’importants crédits, estimés à 170 millions DA, ont été alloués et dédiés à la lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. La wilaya fait cas de la distribution au profit de huit EPSP de la région de 16 armoires frigorifiques, 40 chariots porte-malades, 40 paravents et 40 potences sur roue. Dans ce cadre, on peut également citer l’apport de la laiterie Soummam qui a décidé de financer 23 générateurs d’oxygène qui seront répartis à travers plusieurs wilayas. Des opérations similaires sont lancées à travers le pays où la solidarité citoyenne est grandement présente. Des opérateurs pharmaceutiques, dont Biopharm, se sont engagés à importer un total de 9.000 concentrateurs d’oxygène dont certains ont été déjà réceptionnés. Ils seront distribués à travers le réseau des pharmaciens d’officines sur l’ensemble du territoire, et seront mis à la disposition des associations ou donateurs, à des établissements de santé ne bénéficiant pas d’installations d’oxygénothérapie ou des malades hospitalisés à domicile, Un autre exemple vient de la wilaya d’El Bayadh où il est fait état de la collecte d’un montant de 16 millions de dinars, sous forme de dons pour servir à l’achat d’un générateur d’oxygène médical au profit de l’établissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf, selon la direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya. «Cette donation a été offerte par un complexe privé de production de lait et dérivés, dans le cadre de l’élan de solidarité visant la prise en charge des malades atteints de la Covid-19», a indiqué, hier, la même source. A Tizi Ouzou, un «bienfaiteur» a offert un générateur d’oxygène destiné à l’unité Belloua a été réceptionné par le CHU Mohamed-Nedir, a annoncé, vendredi, la cellule de communication de cet établissement hospitalier. Ce premier générateur, réceptionné jeudi, sera installé à l’unité Belloua, sise à Redjaouna, où sont pris en charge une centaine de patients répartis sur les services de pneumologie, endocrinologie, chirurgie thoracique, neurologie et réanimation polyvalente, est-il précisé. L’équipement permettra de prendre en charge 22 patients Covid-19 nécessitant en moyenne, un apport en oxygène médical de 20 litres/minute. Les initiatives de solidarité avec le secteur de la santé se poursuivent à travers l’ensemble du territoire de la wilaya, où plusieurs établissements hospitaliers ou structures de santé de proximité ont été dotés de générateurs et concentrateurs d’oxygène, ainsi que d’autres équipements nécessaires à la prise en charge des malades de la Covid-19, selon la même source. Ainsi, il devient évident que la solidarité citoyenne n’est pas un simple slogan, mais une réalité qui se vérifie à chaque fois sur le terrain lorsque le besoin se fait sentir. Les exemples sont légion à travers les nombreux événements douloureux par lesquels est passé le pays, comme les séismes, les inondations, les feux de forêt, etc. La population a toujours répondu présente et prêté main forte en de pareilles circonstances de catastrophes. n