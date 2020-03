En cette période de confinement préventive infligée par la pandémie à nos concitoyens de la wilaya de Blida, Mobilis, imprégné de l’unité citoyenne, vient en aide à cette population, et lance une action de solidarité en leur attribuant un Bonus Voix, SMS et Internet qui leur permettront de communiquer et de se connecter.

Ainsi à compter du 26 Mars et jusqu’au 04 Avril 2020, tous les clients prépayés de l’offre Mobtasim résidants au niveau de la wilaya de Blida, seront dotés d’un plan spécial qui leur permet de bénéficier d’une multitude d’avantages :

60 Minutes d’Appels par jour vers Mobilis ;

SMS illimités vers Mobilis ;

Un volume Internet de 2 Go.

Mobilis fière d’apporter son soutien et sa contribution pour faire face à cette crise sanitaire, invite le peuple algérien à respecter les mesures préventives du Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière et de contacter gratuitement le numéro vert «3030» en cas de symptômes.