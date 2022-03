Mobilis a officialisé son partenariat avec la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), lors d’une cérémonie de signature solennelle, qui s’est tenue le lundi 14 mars 2022 au siège de la Direction Générale d’ATM Mobilis. Les échanges qui se sont développés en marge de cette cérémonie ont fait converger l’ensemble de ses participants à souligner le caractère éminemment citoyen du sport et les valeurs de respect et d’inclusion qu’il porte. Le Directeur Général Mobilis, M. Chaouki Boukhazani, s’est félicité de ce partenariat conclu avec le club le plus titré du pays, la marque «JSK» représentant un symbole de la performance algérienne à l’échelle régionale et continentale. Le Directeur Général de la Jeunesse Sportive de Kabylie, M. Tahar Mohamed Chalal, a, quant à lui, adressé à Mobilis ses assurances de reconnaissance pour la confiance accordée aux «Lions du Djurdjura». Il a également fait part de son espoir de voir le club historique renouer avec ses gloires passées, grâce à l’accompagnement du leader algérien de la téléphonie mobile. Par ce sponsoring, Mobilis conforte une nouvelle fois son statut de premier partenaire du sport en Algérie.

