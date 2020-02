Mobilis est très fier de couvrir toute l’Algérie avec son réseau 4G, et annonce officiellement le lancement commercial de cette technologie sur les wilayas supplémentaires, à compter du samedi 01 Février 2020. En effet, après l’audit de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques (ARPCE) sur les moyens et les capacités techniques de Mobilis, et suite à la satisfaction des obligations minimales de couverture et de qualité de service, Mobilis a été autorisé à couvrir le reste des wilayas du pays. Le déploiement et la commercialisation de la technologie 4G de Mobilis, toucheront au titre de cette troisième année, les seize (16) wilayas supplémentaires restantes, à savoir: Aïn Témouchent, El Bayadh, Ghardaïa, Guelma, Illizi, Mascara, Médéa, Mila, Naâma, Oum el Bouaghi, Relizane, Saïda, Souk Ahras, Tebessa, Tiaret et Tissemsilt. Mobilis est prêt pour la réussite de ce grand saut technologique et s’engage à participer à la numérisation de l’économie algérienne et la modernisation des services publics. Mobilis le plus grand réseau 4G en Algérie, avec plus de dix (10) millions d’abonnés, invite tous les Algériens à rejoindre la plus grande famille 4G en Algérie.

