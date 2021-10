L’opérateur de téléphonie mobile Mobilis demeure en tête en termes d’abonnés aux réseaux GSM, 3G et 4G au 2e trimestre de 2021, avec 19,22 millions d’abonnés, suivi de Djezzy (14,21 millions) et d’Ooredoo (12,40 millions), selon le dernier rapport de l’Autorité de régulation de la Poste et des Communications électroniques (ARPCE).

Ce rapport montre que l’opérateur public Mobilis a enregistré, au 2e trimestre de l’année en cours, un nombre d’abonnés 3G/4G dépassant les 17,03 millions de clients, contre un nombre d’abonnés GSM de 2,18 millions, indique le même rapport.

Pour sa part, Djezzy a enregistré 11,95 millions d’abonnés à la 3G/4G et 2,25 millions au réseau GSM, suivi d’Ooredoo avec un nombre d’abonnés 3G/4G estimé à 10,97 millions et au GSM estimé à 1,42 millions.

Le nombre des abonnés actifs de la téléphonie mobile (GSM, 3G et 4G) a enregistré une légère diminution de 0,45% en Algérie, passant de 46,04 millions abonnés au 1er trimestre de l’année 2021 à 45,83 millions abonnés sur la même période.

N. B.

