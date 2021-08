Afin d’accompagner nos abonnés dans les régions touchées par les incendies et leur permettre de rester en contact avec leurs proches, Mobilis, imprégné de l’unité citoyenne, vient en aide à cette population et offre le plan prépayé solidarité contenant divers avantages en voix et internet.

À compter du 17 Août, les clients prépayés résidant au niveau des régions touchées par les incendies, seront dotés gratuitement d’un plan spécial solidarité qui leur permet de bénéficier d’une multitude d’avantages :

1200 DA appels vers tous les réseaux en national ;

Un volume Internet de 2 Go ;

Validité 10 jours.

Par cet accompagnement, ATM Mobilis perpétue ses actions de solidarités et réaffirme son statut d’opérateur citoyen par excellence.