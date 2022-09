L’opérateur de téléphone mobile Mobilis a lancé dimanche la plateforme numérique “Wimpay” permettant à ses abonnés de recharger leurs comptes et payer leurs factures de téléphonie mobile à partir de leurs smartphones, indique l’opérateur public dans un communiqué.

“Grâce à la nouvelle solution numérique Wimpay, les souscripteurs à toutes les offres Mobilis, prepaid et postpaid, pourront désormais recharger leurs comptes et payer leurs factures de téléphonie mobile à partir de leurs smartphones où qu’ils se trouvent”, précise la même source.

Ce nouveau moyen d’e-paiement mobile est “le fruit d’un contrat signé ce dimanche 11 septembre, entre le président directeur général d’ATM Mobilis, Chaouki Boukhazani, et le directeur général de la Banque nationale d’Algérie, Mohamed Lamine Lebbou”.

Le contrat a porté sur la possibilité pour les clients de la BNA d’utiliser la plateforme d’e-banking Wimpay-BNA pour effectuer l’ensemble des opérations commerciales relatives à leurs comptes Mobilis. Disponible sur Play Store et App Store, l’application Wimpay, gratuite et accessible 24h/24 7j/7, “traduit la volonté de chacun des acteurs des services digitaux de proposer des outils alliant facilité et sécurité d’utilisation, et en adéquation avec la bancarisation croissante de la communauté nationale”, ajoute le communiqué.