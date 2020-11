Mobilis encourage les Verts à l’occasion de la double confrontation face au Zimbabwe dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, prévue au Cameroun. Les verts repartent en campagne qualificative pour défendre leur titre en 2021, en jouant d’abord à domicile et à huis clos, contre les Warriors du Zimbabwe, ce jeudi 12 Novembre à 20h00 au stade 5-juillet 1962 à Alger. Les Fennecs s’envoleront par la suite à Harare pour jouer le match retour le Lundi 16 novembre à 16h00 (heure algérienne), au National Sports Stadium. L’Algérie est aux commandes du groupe H avec 6 points, devant le Zimbabwe 4 points et le Botswana 1 point, alors que la Zambie ferme la marche avec 0 point. Cinquante et un pays sont en lice pour faire partie des 24 équipes qui disputeront le tournoi final de la CAN-2021, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale. Mobilis, fidèle à son engagement d’accompagner et d’encourager l’Equipe Nationale, ne ménagera aucun effort pour soutenir les Fennecs.

Bon courage et bonne

chance aux fennecs !

Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!

