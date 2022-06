Mobilis a accompagné, hier 1er juin, la 3e édition du Concours National sur les Droits de l’Enfant, tenue au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d’Alger, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Enfance.

Sous le thème «l’intérêt supérieur de l’enfant», ce concours connaît chaque année la participation de milliers de candidates et candidats, issus de toutes les Wilayas du pays. Ouvert aux enfants âgés de 5 à 18 ans, ce tournoi «bon enfant» vise à stimuler leur esprit créatif et à leur permettre de s’exprimer sur leurs préoccupations et leurs centres d’intérêt, et ce, à travers des moyens d’expression relevant du champ artistique, à savoir le dessin, le chant et le conte.

Partenaire de l’Organe National de la Protection et de la Promotion de l’Enfance (ONPPE) dans l’organisation des célébrations consacrées aux droits de l’enfant, ATM Mobilis a eu le plaisir de déployer, entre autres, un programme dédié d’animations à l’occasion de cette Journée Mondiale.

Entreprise citoyenne pleinement engagée dans son environnement social, ATM Mobilis salue les acquis enregistrés en matière de protection des droits des enfants et promeut les initiatives qui encouragent leur épanouissement.

ATM Mobilis souhaite une bonne fête à tous les enfants du pays et d’ailleurs.

