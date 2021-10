Mobilis participe aux portes ouvertes sur l’exportation des services qui se tient du 12 au 13 Octobre 2021 au niveau du siège de l’Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX), sous le slogan : «Exportation de services : une nouvelle vision vers une économie intégrée».

Cette manifestation économique, qui organisée aussi à travers les 58 wilayas du pays, s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par le gouvernement pour passer d’une économie basée sur l’exportation des hydrocarbures à une économie diversifiée.

Elle a pour objectif d’encourager l’exportation des services et les méthodes de parvenir aux marchés extérieurs, inciter les exportateurs du secteur des services à améliorer la qualité de leurs prestations et à connaître les tendances des marchés mondiaux ciblés, déterminer et surmonter les obstacles relatifs aux opérations d’exportation des services par la présentation des problématiques que rencontrent les exportateurs des services.

Ces portes ouvertes voient la participation de tous les ministères et les opérateurs économiques activant dans le secteur des services, des petites entreprises et des startups mais surtout des sociétés activant dans le domaine du numérique et des techniques de communication et de l’information.

Un programme d’animation est prévu pour ces deux journées à savoir une mini-exposition des entreprises exportatrices de services au niveau de l’Agence et deux journées thématiques consacrées à la programmation d’ateliers techniques avec l’intervention de représentants des différents secteurs ministériels spécialisés et d’organismes publics, ainsi que des experts dans le domaine des services.

Par cette participation, Mobilis leader des TIC en Algérie, confirme son soutien aux nouvelles orientations en vue de relancer l’économie nationale et visant le renforcement de la compétitivité des produits nationaux sur les marchés mondiaux.

Articles similaires