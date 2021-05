Mobilis a pris part au Forum Economique Algéro–Libyen qui s’est tenu les 29 et 30 Mai au niveau de l’hôtel EL AURASSI, organisé par la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie – CACI, et annonce sa participation au « Salon de la Production Nationale destiné à l’export pour la Lybie », qui se tiendra du 30 au 31 mai au Palais des Expositions des Pins Maritimes (SAFEX). Cette manifestation économique d’envergure, se veut un carrefour de rencontres et de mise en relations des hommes d’affaires et opérateurs économiques algériens avec leurs homologues libyens, en vue d’explorer les possibilités de partenariat entre les deux parties et les opportunités d’investissement offertes en Algérie. Le salon regroupera, ainsi, les secteurs d’activité concernés par le marché libyen, et sera une opportunité pour les opérateurs économiques nationaux de nouer des partenariats avec leurs homologues libyens dans le but de placer leurs produits dans ce marché à fort potentiel, et d’encourager l’exportation hors hydrocarbures, conformément à la démarche du gouvernement. Mobilis marquera sa présence au salon à travers un stand regroupant les filiales du Groupe Télécom Algérie, au niveau duquel, ses conseillers technico-commerciaux, exposeront les dernières offres et solutions de l’entreprise. De par sa présence régulière dans les manifestations économiques, Mobilis l’opérateur algérien leader dans l’innovation et les nouvelles technologies, affirme son implication à marquer la dynamique qui marque les relations économiques algériennes avec les pays du continent africain.

