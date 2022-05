< Le Tour d’Algérie Cycliste

Mobilis, partenaire de la Fédération Algérienne de Cyclisme, accompagne la 22e édition du Tour d’Algérie cycliste (TAC-2022), qui se tient du 20 au 27 Mai 2022.

Épreuve phare de la «Petite Reine», cette compétition d’envergure internationale permettra aux cyclistes d’allier compétition et découverte touristique.

Le tour d’Algérie du cyclisme se déroulera en huit étapes et sillonnera cinq villes, à savoir Alger, d’où a été donné le top départ, Oran, Blida, Chlef, Mostaganem et enfin Oran, où se dérouleront la sixième et septième étape de ce TAC 2022.

De même, Mobilis a accompagné le Championnat National de Karaté-do, qui s’est tenu du 19 au 21 Mai 2022 à la salle Harcha-Hassen d’Alger, en sa qualité de partenaire officiel de la Fédération Nationale du Karaté-do.

Les sélections nationales de Karaté-do seniors (messieurs et dames), spécialités Kata et Kumité, individuel et par équipes, ont pris part à ce rendez-vous, avec comme objectif de décrocher une place en Sélection Nationale.

Mobilis, l’opérateur national, reste fidèle à son engagement de soutenir et d’accompagner le sport national dans toutes ses disciplines, et veille à confirmer et conforter son statut de partenaire numéro 1 du sport en Algérie.

