Le marathon de l’innovation est un jeu d’entreprise organisé par l’Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire (ENSV) le 10/03/2020 regroupant une sélection d’étudiants dans le cadre du programme de formation FIE (Formation Innovation Entreprendre) des écoles : ESI, ENSTP, ENSH, ENSSMAL, ENSA, ENSV.

A cette occasion et afin de poursuivre son engagement auprès des universités et grandes écoles, Mobilis leader du marché de la téléphonie mobile en Algérie a apporté son soutien aux étudiants, en accompagnant cette excellente initiative.

Durant cette journée, des thématiques ont été proposées aux étudiants (114) au total, constitués en groupe de 10, dans lesquelles ils ont dû mettre en place des stratégies d’innovation.

Des repères, liés à la création d’entreprises, leur ont été communiqués au préalable afin de les guider dans leur travail de réflexion.

Le but de cette approche est de démontrer à l’étudiant l’importance de bien étudier la problématique et de définir les objectifs avant de pouvoir procéder à la création d’une entreprise.

A la fin de l’évènement, les groupes d’étudiants ont présenté leurs projets devant un jury de qualité composé essentiellement de personnalités du monde de l’entreprise, des finances ainsi que des structures d’accompagnement de créateurs d’entreprises.

A travers cet accompagnement, Mobilis entend encourager le développement de l’esprit entrepreneurial et l’émergence de jeunes talents issus des universités algériennes.

