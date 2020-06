La star irlandaise des arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor, 31 ans, a annoncé sa retraite hier sur son compte Twitter. «Hé les gars, j’ai décidé de me retirer du combat. Merci à tous pour les souvenirs incroyables ! Quelle aventure !», a tweeté McGregor. C’est la troisième fois que la figure de proue de l’UFC (Ultimate Fighting Championship), principal organisateur de combats de MMA, annonce mettre un terme à sa carrière sportive. McGregor avait décidé une première fois de se retirer du MMA en 2016, avant de revenir sur sa décision après avoir négocié un nouveau contrat nettement revalorisé. L’Irlandais, surnommé «The Notorious» (littéralement, le célèbre), avait raccroché une deuxième fois en mars 2019 après avoir subi une défaite en octobre 2018 face au Russe Khabib Nurmagomedov. McGregor s’était finalement ravisé en octobre 2019 et avait effectué son retour dans l’octogone en janvier à Las Vegas en s’imposant en 40 secondes seulement face à l’Américain Donald Cerrone. McGregor a détenu le titre UFC des poids plumes de 2015 à 2016 et des poids légers de 2016 à 2018. Mais c’est en participant à un combat controversé de boxe face à la légende américaine Floyd Mayweather, en août 2017 à Las Vegas, qu’il a accédé à une notoriété mondiale et à la richesse. L’Irlandais a aussi eu maille à plusieurs reprises avec la justice. Il a notamment été impliqué dans deux agressions aux Etats-Unis.

