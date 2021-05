L’été dernier, Blaise Matuidi (33 ans) débarquait libre à l’Inter Miami en provenance de la Juventus Turin. Mais ce transfert était au cœur d’une polémique. Le club de l’Inter Miami avait violé le règlement de la MLS en offrant un salaire nettement supérieur aux normes à Blaise Matuidi (34 ans). Le milieu français n’était pas classé parmi les trois « joueurs désignés » de l’effectif, autrement dit parmi les trois joueurs qui peuvent percevoir un salaire au-delà du plafond salarial.

Pour avoir enfreint cette règle lors du transfert de Matuidi et aussi lors du transfert d’Andres Reyes, l’Inter Miami de David Beckham devra payer une lourde amende de 2 millions de dollars. « La MLS a sanctionné l’Inter Miami qui a contrevenu aux directives en matière de conditions salariales pendant la saison 2020, concernant Blaise Matuidi et Andres Reyes. Une amende de deux millions de dollars est infligée au club et une autre de 250 000 dollars au copropriétaire délégué Jorge Mas. En outre, Paul McDonough, directeur sportif de l’Inter Miami au moment des infractions commises, a été suspendu de toutes fonctions jusqu’à la fin de la saison 2022 », peut-on lire dans le communiqué.

Articles similaires