Selon le « Washington Post », DC United serait prêt à céder Federico Higuain à l’Inter Miami où l’Argentin de 35 ans retrouverait son frère Gonzalo. Entraîneur-joueur à DC United où il a inscrit 2 buts cette saison, Federico Higuain (35 ans) pourrait rejoindre son frère cadet Gonzalo (32 ans) à l’Inter Miami CF, moyennant une indemnité de 50 000 dollars (42 000 €).

DC United avait, un temps, caressé l’espoir d’attirer Gonzalo Higuain, mais avait jeté l’éponge devant les prétentions salariales de l’attaquant argentin (7 millions de dollars par an, soit près de 6 M€) qui a résilié son contrat avec la Juventus Turin pour rejoindre l’Inter Miami CF, le 18 septembre.

Au sein de la franchise floridienne dirigée par David Beckham, Gonzalo Higuain a retrouvé son ancien coéquipier turinois Blaise Matuidi et n’a pas tardé à s’illustrer, inscrivant son premier but pour son 3e match sous ses nouvelles couleurs contre New York RB (2-1) mercredi.

