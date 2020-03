Carlos Vela rayonne en MLS. MVP et meilleur buteur de la saison dernière (34 buts), l’ancien attaquant d’Arsenal et de la Real Sociedad, 31 ans, est déjà reparti sur un bon rythme. Auteur d’un coup franc en feuille morte pour le Los Angeles FC face à Philadelphie (3-3), l’international mexicain est devenu le joueur qui a atteint le plus rapidement la barre des 50 buts en MLS (en 61 matchs). Dans cette conférence Ouest, carton plein pour Kansas City, Minnesota et Colorado tandis que les Sounders de Seattle, champions en titre, n’ont pu faire mieux que match nul (1-1) à domicile face à Columbus. Après deux journées de MLS, une seule équipe de la Conférence Est a réussi à enchaîner une seconde victoire, l’Atlanta United de Frank de Boer face à Cincinnati et son défenseur français Mathieu Deplagne (2-1). Ils devancent notamment l’Impact Montréal de Thierry Henry, tenu en échec (2-2) à Dallas après avoir mené 2-0.

