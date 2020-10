Le coronavirus continue de perturber le calendrier de MLS. Alors qu’une vague de cas décelés depuis le 23 septembre au sein de l’effectif des Colorado Rapids a déjà entraîné le report de 4 matches de la franchise de Denver, la MLS a annoncé le report de 2 autres rencontres qui étaient programmées ce dimanche : Columbus Crew-Orlando City et FC Dallas-Minnesota United.

Deux membres du staff de Columbus et 2 joueurs de Minnesota ont en effet été contrôlés positif au Covid-19. «Les deux rencontres ont été reportées afin de préserver la santé et la sécurité de tous les joueurs et des staffs», a indiqué la MLS dans un communiqué. n

