Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag, a réaffirmé le soutien des pouvoirs publics, pour le sélectionneur national, lors des prochaines échéances internationales, phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2022 au Cameroun) et les qualifications à la Coupe du monde, (Qatar-2022).

La déclaration du ministre Sebgag est intervenue hier, lors de son passage sur la chaîne «Echourouk News» où il a confirmé que le sélectionneur Djamel Belmadi, aura «tout le soutien des pouvoirs publics». Le ministre de la Jeunesse et des Sports a également révélé que «la pelouse du stade de Mustapha Tchaker de Blida est en bon état et sera prête à accueillir les matchs de l’équipe nationale et c’est le cas pour les deux stades d’Oran et du 5 juillet».

L’équipe nationale clôturera le 2e tour des éliminatoires, en recevant le Burkina Faso, le 16 novembre au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h00), pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires, groupe A, de la Coupe du Monde (Qatar-2022). Mais, avant cela, elle se déplacera en Egypte pour y affronter Djibouti, le vendredi 12 novembre au stade international du Caire (14h00, algériennes), pour le compte de la 5e journée.

Au terme de la 4e journée, l’Algérie et le Burkina Faso se partagent le fauteuil de leader avec 10 points chacun. Le Niger suit à la 3e place avec 3 points, alors que le Djibouti ferme la marche avec 0 point. Le premier de chaque groupe se qualifiera pour le dernier tour (barrages), prévu en mars 2022. <

