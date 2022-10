Les membres de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) ont tenu, lundi 24 octobre, la première séance de travail avec leurs homologues ivoiriens de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).

De notre envoyé spécial à Abidjan, Amirouche YAZID

Cette rencontre, la première d’une série prévue durant le séjour de la délégation de la CAPC conduite par son président Mohamed Sami Agli, fait suite à celle tenue en juillet dernier à Alger, à l’occasion de la visite de la mission présidée par le numéro 1 de la CGECI, Jean-Marie Ackah. Elle s’inscrit dans un processus de rapprochement entre les communautés d’affaires et les chefs d’entreprise algériens et ivoiriens, et dont la perspective, première, est de mettre en place un cadre de discussion et de concertation durable avant d’aller plus loin dans la recherche des opportunités de coopération et d’investissement, notamment en Côte d’Ivoire considérée à la fois comme un marché prometteur et comme une porte d’entrée vers la zone économique et commerciale ouest-africaine . Aux premières discussions entendues ici, à Abidjan, cœur politique et économique de la Côte d’Ivoire, ce cadre prendra certainement l’aspect d’un «forum d’affaires algéro-ivoirien», le principe de sa création ayant été retenu par les deux parties. Le président de la CAPC, lui, milite également pour la création d’un «Conseil d’affaires» mixte avant le lancement du forum.

D’ici-là, le premier tour table entre les patronats algérien et ivoirien et les autres qui vont suivre n’ont d’autre objectif que de déblayer le terrain, nous dira un membre de la délégation de la CAPC ; un effort que les concernés, la CAPC, côté algérien, et la CGECI, côté ivoirien, veulent efficace et à la mesure des potentialités de complémentarité entre les deux pays. L’engagement de la Confédération du patronat citoyen algérien est à inscrire dans «notre objectif de promouvoir ce que peuvent réaliser les opérateurs, mais aussi ce que peut offrir l’Algérie en matière de possibilités d’investissement sur la base des nouvelles orientations de l’économie nationale qui a bénéficié ces derniers mois d’un nouveau cadre réglementaire très attractif et libéré de plusieurs contraintes», souligne ce chef d’entreprise invité par Reporters à commenter la rencontre organisée lundi 24 octobre en fin de journée entre les deux parties au Centre de promotion des investissements (CEPICI), créé en 1993 par le président Alassane Ouatara alors qu’il était Premier ministre, sur le thème des opportunités de marché et d’investissement, pour les opérateurs algériens, en Côte d’Ivoire

Au CEPICI, qui fait office de Guichet Unique de l’Investissement placé sous l’autorité du Premier ministre en Côte d’Ivoire, étaient naturellement présents, aux côtés des opérateurs des deux pays, l’Ambassadeur d’Algérie à Abidjan, Idriss Bouassila Idriss, nommé en août dernier et dont c’est le premier poste diplomatique, et de l’Ambassadeur ivoirien en Algérie, Alphonse Voho Sahi. «Ma conclusion est que cette rencontre nous a permis d’avancer en matière d’échange d’informations et de réflexion. Ce qui nous aidera à avancer sur cette voie», y a affirmé le président de la CAPC, Mohamed Sami Agli, qui a fait état d’un fort potentiel de «complémentarité» entre les deux pays.



«Ne pas passer à côté…»

«Le canal de coopération tend à se dessiner et il appartient à nos entreprises de prendre leurs responsabilités pour se donner de véritables perspectives d’investissement en Côte d’Ivoire. D’autant plus que l’information économique entre les deux sphères tend à circuler», a-t-il encore déclaré. Il s’agit, selon lui, de ne pas passer à côté des «avantages attractifs» qu’offre le terrain ivoirien aux investisseurs algériens. A ce sujet, la directrice adjointe du CEPICI, Carole Versteeg, n’a pas cessé d’énumérer les atouts qu’offre le marché ivoirien aux investisseurs algériens, soulignant «l’évolution et la disponibilité» de l’assiette foncière dans l’ensemble des villes ivoiriennes, ainsi que les incitations fiscales et autres exonérations qui «profiteront» aux investisseurs, a-t-elle expliqué sous le regard attentif des patrons algériens qui n’ont pas caché leur ambition de conquérir le marché ivoirien. La Côte d’Ivoire «est la plaque tournante du commerce en Afrique de l’Ouest et sur le continent», ont fait observer, fièrement, des représentants du CEPICI, qui ont relevé «une véritable dynamique d’investissement» dans leur pays, qui enregistre «une croissance soutenue» et qui compte des «ressources naturelles abondantes et disponibles à des coûts compétitifs». Sans oublier, ont-ils ajouté, «la présence de sources d’énergies fiables» et des «infrastructures économiques aussi fiables». Un plaidoyer soutenu par le président du patronat ivoirien, Jean Marie Ackah, pour qui, s’il «est vrai qu’il y avait auparavant un déficit en matière de foncier industriel, cela a été résolu depuis», soulignant que l’Etat ivoirien a travaillé sur d’autres zones industrielles à Abidjan, Yamoussoukro et d’autres villes. M. Ackah a invité ses partenaires algériens de la CAPC, qui, selon des indiscrétions à confirmer, devraient être reçus par le Premier ministre Patrick Achi et des ministres à compétence économique, à «poursuivre les échanges» entre les patrons algériens et ivoiriens afin de «pouvoir avancer» sur cette voie de «complémentarité»qui sera «bénéfique pour les deux parties». n