La mission d’affaires de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) à Abidjan a pris fin sur une promesse d’un partenariat fructueux pour les deux pays. Il se basera sur le cadre d’une coopération qui est née à l’occasion des rencontres et échanges des entrepreneurs algériens avec leurs homologues ivoiriens.

De notre envoyé spécial à Abidjan, Amirouche YAZID

La mission d’affaires de la CAPC dans la capitale ivoirienne et qui fait suite au mémorandum d’accord, signé à Alger en juillet dernier à l’occasion de la visite de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire, a permis de mettre en place un cadre de coopération et d’affaires dont la première édition est prévue au mois de mai prochain.

En plus de cette perspective, la délégation de la CAPC, qui s’est rendue en Côte d’Ivoire, n’a pas cessé depuis son arrivée de multiplier des rencontres et des échanges avec des entreprises ivoiriennes avec lesquelles il a été surtout question d’explorer les possibilités d’investissements dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest aux fortes potentialités de développement.

Il s’agit donc du premier jalon d’une coopération «de longue haleine» et créatrice de richesse. Un partenariat qui vient «couronner» les échanges précédents entre la CAPC et la CGECI qui ont pu identifier les secteurs et les filières de coopération notamment, l’agriculture, le commerce, l’industrie, les matériaux de construction, l’électroménager, l’agroalimentaire.

Pour le président de la CAPC, Mohamed Sami Agli, cette mission d’affaires a été «une réussite sur tous les plans, car elle a permis aux opérateurs économiques des deux pays d’identifier les capacités, les ressources, les opportunités d’investissements et surtout le cadre réglementaire qui régit l’investissement et l’activité économique de chaque pays».



«une réussite sur tous les plans»

M. Agli a mis à profit chacune de ses différentes interventions à Abidjan pour appeler à une «meilleure connaissance» des uns et des autres et des potentialités de l’ensemble des pays du continent, afin de travailler sur «la complémentarité» des économies nationales.

D’ailleurs la participation au 10e Forum économique de la CGECI Academy, qui a réuni 1 200 participants venus de 30 pays, dont des chefs d’entreprise, des décideurs politiques, des organisations internationales, a été une opportunité pour le président de la CAPC et les membres de la délégation pour «promouvoir la destination Algérie» en matière d’investissement.

Les représentants de la CAPC ont mis en avant les potentialités économiques de l’Algérie, notamment le nouveau cadre législatif et réglementaire, les infrastructures de base que compte le pays, le capital jeunesse…

En plus de ces atouts, les voix de la CAPC ont mis en avant «la nouvelle vision de la politique économique de l’Algérie» et dans laquelle «les entreprises se sont engagées à bâtir des partenariats et des échanges économiques sur la base gagnant-gagnant dans le but de réussir l’intégration et la complémentarité des économies africaines».

C’est le principe d’ailleurs qui a structuré les entretiens et les échanges du président de la CAPC, ici à Abidjan, avec des chefs d’organisations patronales du continent africain et d’autres venues d’Europe à l’invitation du patronat ivoirien.

Ces rencontres ont permis d’explorer «les opportunités de partenariat et d’investissements entre les entreprises des deux pays dans différents secteurs d’activités identifiés en tenant compte des réalités économiques en Algérie et en Côte d’Ivoire», a affirmé un membre de la CAPC. La même source a ajouté qu’il s’agit, à travers cette mission en Côte d’Ivoire comme les précédentes et à venir, de promouvoir l’économie nationale, ses atouts et de mettre en avant «la nouvelle vision économique de l’Algérie, qui place l’Afrique comme l’une de priorités», particulièrement en ce qui concerne l’échange économique, l’investissement et le co-investissement. Des facteurs en mesure de générer une complémentarité économique pour réussir l’intégration économique africaine.

C’est la raison pour laquelle le patron de la CAPC a plaidé pour une véritable prise de conscience des acteurs économique, africains sur la «nécessité de vulgariser le potentiel économique de chaque pays auprès de l’autre à travers la multiplication des rencontres et la diffusion de l’information économique pour une meilleur identification des besoins, et opportunités d’investissement et de coopération par les acteurs économiques, qui doivent aussi être des véritables vecteurs de rapprochement entre les communautés d’affaires».

Côté ivoirien, le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), Jean Marie Ackah, s’est dit «très optimiste» par rapport à ce qui a été fait jusque-là entre les deux parties.

«Je crois que les conditions sont réunies et pour amorcer le processus nous allons travailler à l’organisation d’un Forum d’affaires sur l’année 2023 à Alger et qui verra la participation des entreprises ivoiriennes» et durant lequel nous «travaillerons sur plusieurs points de synergie», a-t-il fait savoir à Reporters.