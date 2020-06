Décidemment, le refus du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) d’accorder une dérogation à la Fédération algérienne de football (FAF) pour qu’elle puisse modifier des statuts et règlements intérieurs avant l’expiration de leur mandat olympique n’est pas du goût de l’instance. Cette dernière évoque un sabotage de son projet de mise en conformité avec les statuts FIFA. L’ambiance est tendue.

L’entrevue en Sid-Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse et des Sports, et le patron de la FAF, Kheireddine Zetchi, n’a pas porté ses fruits. Même si le second nommé avait insisté auprès du premier responsable de la tutelle étatique afin que la notification dont les différentes structures sportives ont été destinatrices soit reconsidérée afin que la FAF puisse se conformer avec la dernière feuille de route élaborée par la FIFA. Khaldi a campé sur sa position car la note fait valoir la loi 13-05, relative à l’organisation des activités physiques et sportives et applique le décret exécutif 14-330, qui définit la manière de fonctionner des différentes fédérations sportives. De son côté le premier responsable de la structure footballistique se retrouve dans un sacré embarras car, de la sorte, le MJS interdit aux fédérations de modifier leurs modes de compétition. Mais voilà que lors de l’Assemblée générale de la FAF, tenue le 17 septembre dernier en session extraordinaire, le nouveau système pyramidal de compétition, qui prévoit la création d’une seule Ligue professionnelle à 18 clubs, et une Ligue 2 amateur à deux groupes de 16 clubs chacun (centre-est et centre-ouest) à partir de la saison 2020-2021, a été unanimement adopté.



Pourquoi évoquer l’équipe du FLN ?

En tout cas, la FAF a réagi via un communiqué publié sur son site jeudi. Et il faut reconnaître qu’il y a comme de la tension dans l’air. « Le projet de mise en conformité des Statuts de la Fédération algérienne de football (FAF) semble sérieusement déranger certains cercles qui se dépensent vainement et de manière sournoise à chahuter ce processus entamé en novembre 2019, avec comme point de départ la visite de travail effectuée par les représentants du Département conformité de l’instance internationale, en l’occurrence Mme Sarah Solemale (gouvernance services manager FIFA) et M. Rolf Tanner (juriste et chef de groupe FIFA) », pouvait-on lire. Par la suite, et sans transition, la FAF estime que « même la glorieuse équipe du Front de libération nationale (FLN) n’a pas échappé aux forces du mal qui, pour semer le doute et dénigrer encore une fois la FAF, ont laissé entendre que ce symbole de l’Algérie serait écarté de la future composante de l’assemblée générale de l’instance fédérale. A ce propos, la FAF dément non seulement ce genre fabulation, mais condamne cette attitude qui consiste à porter atteinte aux symboles de la nation, et la glorieuse équipe du FLN en est un.» Passéiste et populisme comme atouts pour gagner en crédibilité et sortir la désormais fameuse carte de « symbole de la nation.» L’organe principal qui gère la balle ronde Dz a rappelé que « non seulement la Fondation de l’équipe du FLN est présente au sein du Bureau fédéral de la FAF à travers la personne de M. Mohamed Maouche, un des huit membres toujours en vie de cette équipe légendaire, mais elle le sera également au sein de l’Assemblée générale de la fédération avec ses huit membres toujours en vie, qu’en déplaise aux négateurs de tout bord et aux ennemis de la nation.» Un peu frontal comme communiqué qui dénote d’un certain manque de lucidité. Du côté de Dely Brahim, la cellule de com’ semble s’attarder sur des sujets secondaires avec des mises au point qui font de la Fédération une tribune pour faire passer des messages personnels. On ne peut pas dire que cela soit très adroits. n