L’Algérie poursuit sans relâche sa lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19. Dans ce cadre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé la création et la mise en place d’une cellule d’investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques, selon un communiqué de la Présidence.

«Dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face aux risques de propagation du Covid-19, le président de la République, a décidé la mise en place, avec effet immédiat, d’une cellule opérationnelle chargée exclusivement d’investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques autour de cas confirmés ou hautement suspects de Covid-19», peut-on lire dans le communiqué.

La responsabilité de cette cellule d’investigation a été confiée par le Président au professeur Mohamed Belhocine, membre du Comité scientifique chargé de suivi de la pandémie Covid-19. Celui-ci devra «travailler en étroite collaboration avec toutes les autorités concernées, à travers le territoire national, en particulier les structures relevant du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière», est-il précisé dans le communiqué.

Le Pr Abdelkrim Soukehal, épidémiologiste et ex-chef de service au CHU de Béni Messous, a expliqué qu’outre les services relevant du secteur de la santé, elles seront menées en collaboration avec les services du ministère de l’Intérieur. «La nouvelle cellule d’investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques est composée des personnels de la santé et du ministère de l’intérieur, ce qui veut dire que ceux qui ne voudront pas se conforment aux enquêtes et à la loi seront sanctionnés», a-t-il déclaré sur les ondes de la Radio nationale. Il explique cela par le fait qu’«après l’identification des sujets contacts d’un cas confirmé de coronavirus, on doit s’assurer que ceux-ci ne sont pas porteurs de ce virus. La seule façon se le savoir est de leur passer un test».

Mais, a-t-il noté, «il est difficile d’annoncer à quelqu’un qu’il est probablement atteint de Covid-19. Les gens n’admettent parfois pas qu’ils sont des cas suspects et qu’il faut qu’ils se soumettent aux examens préconisés. D’où leur réticence et même leur refus». Il revient également sur l’obligation à laquelle doivent se soumettre tous les citoyens de porter un masque et, dans le cas contraire, il faut appliquer la loi. «Il nous faut appliquer la loi dans toute sa rigueur si l’on veut limiter la propagation du coronavirus. Il faut que les gens comprennent que ce sont des masques de protection, qui les protègent eux et leur famille, leurs amis, leurs collègues, etc.». Il indiquera que parmi les personnels de la santé, il y a plus de 600 cas de contaminations et 19 décès qui se sont sacrifiés pour sauver la vie des citoyens. Pour lui, «il n’est plus possible de tolérer le laxisme, c’est une question de santé et de sécurité publique». I. D.

