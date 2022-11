Lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée dimanche, le Président Tebboune a enjoint au Gouvernement de tenir sa réunion, mercredi prochain,

dans la wilaya de Tissemsilt et d’entamer la mise en œuvre sur le terrain du programme complémentaire de développement de la wilaya, et ce, après approbation du Conseil des ministres.

Le président de la République a souligné l’impératif de tenir compte lors de la réunion du Gouvernement, mercredi prochain, de plusieurs éléments, notamment « l’accélération de l’achèvement des travaux de la ligne de chemin de fer reliant Tissemssilt à Boughezoul et le lancement des travaux d’aménagement des routes reliant la wilaya de Tissemsilt aux autres wilayas » et « l’approbation du projet de dédoublement de la Route nationale (RN) 14 reliant la wilaya de Tissemsilt à Khemis Miliana, dans la wilaya d’Aïn Defla, sur une distance de 84 kilomètres, et le réaménagement de cette route ».

Le Président Tebboune a également enjoint au Gouvernement de tenir compte, lors de sa prochaine réunion, de « l’appui au programme de construction rurale dans la wilaya en adéquation avec sa vocation agricole et touristique, tout en affectant, en coordination avec les services des forêts, des assiettes foncières ce qui permettra aux familles de renouer avec les métiers d’artisanat connus dans la région ».

Le 14 novembre, la wilaya était également à l’ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres. A cette occasion, le chef de l’Etat avait affirmé que l’objectif de relance du programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt consistait essentiellement en l’amélioration du cadre de vie du citoyen et l’instauration d’un équilibre en matière de développement.

« Le développement de la wilaya passe, en premier lieu, par le désenclavement et la relance

de différents projets gelés après une opération de recensement minutieuse, outre la levée de toutes les contraintes, notamment les projets vitaux en lien avec le citoyen », avait-il ajouté.

M. Tebboune avait ordonné au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales de « descendre sur le terrain et écouter, de près, les préoccupations des élus locaux en vue d’assurer une cohésion avec les aspirations des citoyens, en tenant compte de la spécificité de cette wilaya qui nécessite un développement global ».

