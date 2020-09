Le ministre du commerce, Kamel Rezig, effectuera lundi et mardi, en compagnie du ministre délégué chargé du commerce extérieur, Aissa Bekkai, une visite de travail et d’inspection dans les wilayas de Tindouf et d’Adrar en vue de s’enquérir de la mise en œuvre du commerce de troc frontalier. Cette visite s’inscrit dans le cadre du « suivi de la mise en œuvre de l’arrêté interministériel entre les ministères du commerce et des finances, définissant les conditions et modalités d’exercice du commerce de troc frontalier », a indiqué hier dimanche un communiqué du ministère. Elle permettra aux deux ministres de s’enquérir de l’activation de la nouvelle mesure règlementaire prise par le ministère au profit des opérateurs économiques pour l’encadrement des opérations d’exportation vers les pays du voisinage, en garantissant le transport des produits exportés jusqu’au point kilométrique (0) sur les frontières avec chaque pays, ajoute le communiqué. Lors de cette visite, il sera procédé à l’inauguration de plusieurs structures relevant du secteur, outre des rencontres avec les opérateurs économiques des deux wilayas.

