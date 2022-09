Par Feriel Nourine

ENI investira 4,5 milliards d’euros dans l’amont par an jusqu’en 2025, a déclaré hier le Directeur général adjoint pour les ressources naturelles du groupe énergétique italien, Cristian Signoretto. Ce dernier a précisé que ces investissements serviront les approvisionnements gaziers.

«Nous nous engageons pleinement à investir 4,5 milliards par an dans l’amont pour mettre en ligne de nouveaux approvisionnements en gaz», a fait savoir M. Signoretto lors de la 5e édition de la conférence Gastech, du 5 au 8 septembre à Milan (Italie).

Sonatrach est présent à cet événement regroupant «des acteurs majeurs du domaine de l’énergie au niveau international, ainsi que des décideurs de la politique énergétique dans le monde, en particulier dans le domaine des activités de gaz, de gaz liquéfié et de réduction des émissions de gaz», a indiqué la compagnie nationale d’hydrocarbures dans un communiqué.

L’investissement annoncé par ENI devrait impliquer des accords signés par le géant italien avec Sonatrach, dans la cadre d’un partenariat historique et de plus en plus renforcé pour servir la coopération énergétique algéro-italienne qui traverse une période faste ces derniers mois. Lequel s’effectue par un renforcement conséquent des livraisons de gaz algérien, sous escorte de ce partenariat activé à plusieurs niveaux.

Un mémorandum d’entente a été signé entre les deux groupes, à Rome, en mai dernier visant à l’accélération du développement des champs gaziers découverts en Algérie et à la réduction de l’empreinte carbone à travers l’exploitation de l’hydrogène vert. La signature de ce document a eu lieu en marge de la visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Italie.

«Le mémorandum d’entente signé aujourd’hui entre les deux parties est une nouvelle pierre apportée à l’édifice de la coopération fructueuse dans le domaine de l’énergie entre l’Algérie et l’Italie et qui œuvrera à renforcer les relations entre les deux pays», avait indiqué un communiqué de la Présidence, ajoutant qu’il «permettra une évaluation des capacités de gaz disponibles afin de mener un développement «accéléré» des champs découverts par Sonatrach.

Le volume de gaz produit des régions concernées par ce mémorandum devrait atteindre environ 3 milliards de mètres cubes annuellement, évalue Sonatrach, ajoutant qu’il «contribuera ainsi à augmenter la capacité d’exportation par l’Algérie vers l’Italie via le gazoduc transcontinental Enrico Mattei/Transmed».

Cet accord portera également sur une évaluation technique et économique du projet expérimental d’hydrogène vert, au niveau du champ de Bir Rebaa Nord, qui vise la réduction de l’empreinte carbone émise par l’usine de production de gaz de ce champ.

De plus, «cet accord cadre avec la stratégie de développement durable adoptée par Sonatrach pour le développement d’une technologie ayant un impact positif sur l’environnement et des projets qui permettent la réduction de l’empreinte carbone résultant de l’activité du Groupe», avait indiqué la même source.

A voir les sujets abordés par la conférence Gastech et le mémorandum signé entre Sonatrach et ENI, la connexion est vite établie. n

