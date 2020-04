L’allègement du confinement doit impérativement être accompagné par le respect rigoureux des mesures de prévention, dont la distanciation sociale au niveau des lieux de rassemblement des citoyens, dont les marchés, les grandes surfaces, les boulangeries et autres, notamment en ce mois de Ramadhan connu pour être un mois de la fièvre acheteuse qui fait qu’il y a un grand flux de personnes vers ces commerces.



Le rassemblement dans ces lieux peut constituer un véritable danger pour la santé publique dans le sens où le coronavirus y trouve un terrain favorable pour sa propagation. Ce sont des lieux qui peuvent constituer de véritables foyers de la propagation de Covid-19, n’ont eu de cesse d’affirmer les différents acteurs entre médecins et responsables du secteur, mettant chaque jour en garde contre des comportements dont les auteurs ne mesurent peut-être pas toute la portée de leurs actes en termes de préjudices qu’ils peuvent porter à leur santé et à la santé d’autrui. Les mises en garde des médecins depuis le début de la pandémie se poursuivent à l’adresse des citoyens pas très soucieux des mesures de prévention afin d’éveiller les consciences notamment des plus récalcitrants.

A titre d’exemple, une dame qui intervenait hier sur la Radio nationale s’est dit «choquée» par certains comportements qui ne correspondent nullement à la réalité de la situation que vit le pays. Une situation où des centaines de gens sont malades et des centaines d’autres sont décédées suite à leur contamination au Covid-19. «Les gens sont collés les uns aux autres et ne se soucient ni de ‘’corona’’ comme ils disent ni du fait qu’ils peuvent y laisser la vie», a-t-elle témoigné.

Une autre a ajouté avoir même entendu un jeune répondre à une dame qui lui demandait de respecter la distanciation sociale dans une boulangerie : «Vous n’avez qu’à rester chez vous et ne pas sortir si vous avez peur d’attraper le virus !». Ce genre de comportement se poursuit hélas alors que l’allègement des horaires de confinement a commencé il y a à peine deux jours.



Le danger n’est pas écarté

Même si les spécialistes de la santé parlent d’une situation stable de la pandémie en Algérie, ils n’ont cependant jamais caché que le danger n’est pas pour autant écarté. Bien au contraire, il ne faut pas tomber dans le piège d’un déconfinement qui pourrait couter cher et permettre au Covid-19 de se propager en provoquant une deuxième vague. D’ailleurs, le jour même de l’annonce de l’allègement du confinement, le Premier ministère avait annoncé la couleur en cas de non-respect des mesures de prévention qui conduirait à une deuxième propagation : «L’aménagement ou le maintien du dispositif de confinement dépendra de l’évolution de la situation épidémiologique», avait-il écrit, tout en appelant les citoyens à demeurer vigilant et à continuer à observer, avec rigueur, les mesures d’hygiène, de distanciation sociale et de protection, qui demeurent la solution idoine pour endiguer cette épidémie.

Le danger n’est pas écarté quand on sait que la propagation de Covid-19 est exponentielle et que 120 cas confirmés ont été enregistrés rien que pour la seule journée d’avant-hier. Les malades continuent d’arriver dans les hôpitaux, de même qu’il continue d’y avoir des décès, et ce, même si des personnes sont guéries de Covid-19. Cela sans compter tous les porteurs de virus sains qui circulent sans savoir qu’ils sont contaminés et qu’ils peuvent contaminer.

Devant une telle situation qui interpelle les consciences, sachant que ni le confinement partiel n’est strictement respecté ni les autres mesures de prévention lorsque les gens se retrouvent dehors, les spécialistes estiment qu’on peut malheureusement se retrouver dans une situation de deuxième vague de la pandémie.



Une indiscipline pourtant facilement évitable

Pour le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, invité à commenter de genre de comportements, regrette qu’on assiste à de tels agissements et une telle indiscipline pourtant facilement évitables pour peu qu’on le veuille. «Malheureusement, il ne faudrait pas qu’on ait la mauvaise surprise de voir la situation se dégrader», a-t-il averti.

«Maintenant, les citoyens ont compris que la situation de la propagation de la pandémie dépend d’eux. Les autorités ont pris toutes les dispositions nécessaires en matière d’allègement, en rappelant les précautions à prendre… Si les citoyens continuent de faire preuve d’indiscipline, nous aurons une deuxième vague de propagation de coronavirus qui sera plus meurtrière que la première», a regretté Dr Bekkat, qui est également président de la Commission nationale de l’ordre des médecins.

Il a rappelé, dans ce sens, qu’«il y a la loi qu’il faut faire respecter», tout en notant que «lorsqu’on rentre par exemple dans un commerce et qu’on voit que la distance entre les personnes n’est pas respectée, il faut faire appliquer la loi. C’est la seule manière de préserver la vie des gens». Même son de cloche du côté du Dr Mohamed Yousfi, chef de service des maladies infectieuses à l’EPH de Boufarik, qui après avoir noté, à son tour, une certaine stabilité de la pandémie, a également mis en garde contre tout relâchement en termes de mesures de prévention, avant de reconnaitre que «le confinement total n’était déjà pas complètement respecté à Blida» et que «ce n’est pas le moment d’un quelconque relâchement qui risquerait d’être la cause d’une deuxième vague de propagation de Covid-19 qui peut être fatale».

En somme, les déclarations de l’ensemble des spécialistes, y compris ceux qui se sont prononcés ces derniers jours le sujet dont le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, ou encore le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie pour ne citer que ceux-là, convergent toutes sur le danger que peut représenter une éventuelle deuxième vague de propagation de Covid-19 si les mesures de prévention dans leur totalité continuent de ne pas être scrupuleusement respectées, d’où les appels incessants à la population à faire preuve d’un plus grand sens de responsabilité.<