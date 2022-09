PAR NAZIM B.

La mise en détention provisoire, jeudi, du journaliste d’Echourouk, Belkacem Haouam, suite à un article traitant de l’exportation des dattes algériennes, a été désapprouvée par l’ensemble de la classe politique et des organisations syndicales représentant les journalistes.

«C’est avec stupéfaction que nous avons appris la mise sous mandat de dépôt, jeudi 8 Septembre 2022, de notre confrère au quotidien Echourouk, Belkacem Houam, suite à un article publié la veille sur les colonnes du même quotidien», a indiqué le Syndicat national des journalistes (SNJ). Pour ce dernier, il s’agit d’une «mesure extrême, hautement disproportionnée et qui va à l’encontre de tous les textes en vigueur régissant l’exercice du métier de journaliste et des médias en général en Algérie, notamment la Constitution et le code de l’information. Des textes fondamentaux qui, effectivement, interdisent expressément et dans leur esprit, l’emprisonnement de journalistes pour délit de presse». Le SNJ demande aux autorités compétentes, judiciaires en l’occurrence, «de revoir dans les meilleurs délais cette décision injuste, et ce, conformément aux textes précités et permettre à notre confrère de retrouver sa liberté et les siens au plus vite. L’emprisonnement de journalistes pour leurs écrits doit être banni à tout jamais», estimant que «cela y va de l’avenir même de la liberté de la presse et de l’image de l’Algérie et de ses institutions».

Pour sa part, l’Organisation nationale des journalistes algériens (ONJA) a exprimé sa «solidarité» avec le journaliste emprisonné tout en condamnant son arrestation «alors qu’il n’a commis aucun crime et que sa carrière professionnelle est des plus honorables».

Chez les partis politiques, Jil Jadid a souligné, dans un communiqué, que «l’emprisonnement du journaliste dans le cadre de l’exercice de sa profession pose des interrogations et des problématiques judiciaires et politiques», exprimant «sa consternation du recours excessif et automatique à la détention provisoire qui est une peine réglementée avant même que le verdict soit prononcé».

Pour le parti de Soufiane Djilali, cette disposition est en «contradiction avec la présomption d’innocence, un principe des droits du justiciable dans la Loi algérienne», relevant que «la Constitution interdit toute privation de liberté en cas d’un délit de presse». Le MSP d’Abderrezak Makri a considéré que «ce qui est arrivé au journaliste Belkacem Houam est un indicateur inquiétant de la situation de la liberté de la presse en Algérie».

La LADDH a fait part de son «inquiétude» de voir «la répression se poursuivre» regrettant que l’affaire du journaliste d’Echorouk soit «expédiée lors d’une audience en porte à faux avec les normes minimales d’un procès équitable».

De son côté, Abdelaziz Rahabi, ancien ministre de la Communication, s’est dit «choqué d’apprendre l’arrestation et l’emprisonnement du journaliste d’Echorouk Belkacem Houam pour avoir publié une information que le gouvernement était en droit de démentir dans les formes en usage dans tous les médias du monde moderne». n

