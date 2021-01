La 7e journée de Ligue 1, qui a débuté vendredi dernier, sera clôturée aujourd’hui avec les trois rencontres restantes. L’affiche du jour sera certainement celle qui se jouera à Tizi-Ouzou entre la JS Kabylie et l’USM Alger. Néanmoins, les résultats du CR Belouizdad et du MC Alger, qui seront respectivement opposés au Paradou AC et le MC Oran, seront attendus pour savoir un peu plus sur la tendance de la course au titre.

L’ES Sétif ne s’est pas ratée samedi en se rendant chez le CA Bordj Bou Arréridj. Le Wifak a réalisé un carton (1-5). Une démonstration qui permet aux Ententistes de rester invaincus en alignant un 6e succès en 7 tests. Ainsi, ils ont consolidé leur place de leaders du championnat avec 19 unités sur 21 éventuelles. Les Sétifiens mettent une cadence infernale aux concurrents. Un rythme que le MC Alger et le CR Belouizdad peuvent potentiellement suivre s’ils font le plein dans leurs matchs en retard. A commencer par ceux prévus cet après-midi.



Le Doyen pour reprendre la 2e place

Le « Doyen » sera hôte du MC Oran (7e, 10 points) au stade 5 juillet 1962 (Alger). Il faut savoir que les Oranais n’ont toujours pas concédé la moindre défaite depuis l’entame de l’exercice actuel. Ce qui laisse prévoir une rencontre fermée et compliquée pour les Algérois qui chercheront à oublier leur premier revers de la saison. En effet, les « Vert et Rouge » ont été vaincus (1-0) par le CS Sfaxien en Ligue des Champions CAF il y a 5 jours de cela. Heureusement que ce résultat était sans incidence puisque les poulains de Nabil Neghiz ont pu rallier la phase de groupes du tournoi grâce à leur victoire (2-0) lors de la première manche à Alger. Aujourd’hui, le MCA, qui enregistre le retour de blessure d’Abdelmoumen Djabou, cherchera à empocher les trois points pour prendre la 2e place provisoirement occupée par l’AS Aïn M’lila, tombeuse surprenante du CS Constantine (0-1) à l’extérieur ce week-end, et revenir à 3 longueurs de l’ESS. Quant aux « Hamraoua », ils sont devant une opportunité de recoller au podium si jamais ils battent leurs hôtes du jour.



Le Chabab, mini-derby et grand enjeu

De son côté, le CR Belouizdad se mesurera au Paradou AC au stade de Dar El-Beida dans un mini-derby qui paraît dans ses cordes. Les Pacistes n’ont remporté qu’une seule de leurs 6 oppositions et ont encaissé au moins un but/match. Contre une attaque du Chabab qui tourne à deux réalisations par sortie, il sera difficile de ne pas craquer. Pour le champion en titre, le succès, qui serait le 5e de suite toutes épreuves réunies, est impératif pour ne pas laisser les équipes de tête prendre leurs aises. Virtuellement, les gars de Laâquiba, qui comptent 3 matchs en retard, peuvent égaler la moisson totalisée par l’Entente en cas de carton plein. La récolte commencera dès cet après-midi.



Duel capital à Tizi

Loin des premiers rôles pour le moment, deux autres équipes de renommées connaissent une entame de séquence 2020-2021 compliquée. Il s’agit de la JS Kabylie (10e, 9 points) et l’USM Alger (16e, 5 points). Les deux formations s’expliqueront au stade 1er novembre 1954 à Tizi-Ouzou dans un duel importantissime pour éviter de sombrer dans le doute.

Drivés par Denis Lavagne, fraîchement désigné à la tête de la barre technique, les « Canaris », cherchera certainement à amorcer sa mission par une victoire. Ça ne sera pas tâche facile puisque les visiteurs n’ont pas le droit à l’erreur et voudront prouver que la correction infligée au NA Hussein-Dey (3-0) était le déclic pour sortir de la zone de turbulences. Pour résumer : la contreperformance signifie accentuation de la crise pour les deux adversaires du jour. Que ce soit pour les Lions du Djurdjura ou les Gars de Soustara, la défaite est interdite.

Programme du jour :

Au stade 1er novembre 1954 :

JS Kabylie – USM Alger (14h30)

Au stade 05 juillet 1962 :

MC Alger – MC Oran (15h)

Au stade Dar El-Beida

: Paradou AC – CR Belouizdad (14h)

Déjà joués :

NA Hussein-Dey – ASO Chlef 1-0

JSM Skikda – JS Saoura 1-0

CS Constantine – AS Aïn M’lila 0-1

O Médéa – WA Tlemcen 2-1

RC Relizane – US Biskra 2-0

CA Bordj Bou Arrérid- ES Sétif 1-5

USM Bel-Abbès – NC Magra 1-0