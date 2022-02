Avant la 17e journée de Ligue 1 prévue ce week-end, il y aura deux matchs de mise à jour au programme ce jeudi.

Les regards seront certainement tournés vers l’affiche entre l’USM Alger et la JS Kabylie. Un affrontement prévu

au stade Omar Hamadi (Bologhine) à partir de 18h.

Par Mohamed Touileb

Sur une bonne courbe depuis 6 journées, les Usmistes, qui sont logés à la 7e place avec 26 points, espèrent capitaliser sur la réception des « Canaris » pour se rapprocher du podium qu’ouvre l’ES Sétif (30 points). Sachant qu’ils ont deux matchs en retard, les Unionistes peuvent intégrer le « top 3 » s’ils remportent leurs deux sorties de mise à jour.



Les « Canaris » à la relance

En face, il y aura des « Lions du Djurdjura » qui avaient réussi à enchaîner une série de 8 sorties sans défaite (5 victoires et 3 nuls) avant de s’incliner en déplacement chez le CS Constantine il y a 4 jours de cela. Il est donc normal que les camarades de Juba Oukaci veulent se relancer dans le championnat à l’occasion de ce voyage à Alger.

Le coach de la JSK, Ammar Souayah, compte revoir ses plans.

Il envisage notamment de lancer Chamseddine Harrag d’entrée. Remarquable après son incorporation en seconde mi-temps face au CS Constantine dimanche dernier, l’ancien Mouloudéens devrait épauler Mehdi Chenane dans l’entre-jeu.

Le technicien Tunisien mise sur Harrag pour donner plus de consistance au jeu de l’équipe et revenir avec un bon résultat de la capitale.

Par ailleurs, une autre rencontre est au menu du jour. Il s’agit de l’explication entre le Paradou AC (5e, 27 points et 2 matchs en moins) et le CS Constantine (4e, 28 points).

L’enjeu est le même que l’empoignade entre les « Rouge et Noir » et les « Vert et Jaune ».

Les Constantinois peuvent déloger les Sétifiens en cas de succès aujourd’hui alors que les Pacistes ont une opportunité pour se rapprocher de la tête du classement.



La tête visée

Après 16 rounds, la fin de la phase ‘’aller‘’ approche. Gagner les matchs en retard peut permettre au PAC de terminer champion d’hiver. Certes, le titre est symbolique mais les Académiciens, qui ont étrillé le HB Chelghoum Laïd (6-2) la semaine passée, sont dans le tempo pour jouer les premiers rôles et créer la sensation. In fine, notons que la 17e étape du challenge national se tiendra le 05 et le 07 février prochains avec deux chocs en vue : JS Kabylie – Paradou AC et USM Alger – ES Sétif en l’occurrence. Le CR Belouizdad, double-tenant du titre, est aux commandes de la Ligue 1 avec 33 unités glanées sur 48 mises en jeu depuis le début de la saison. C’est pour dire que la suprématie des Belouizdadis tient bon. L’on se demande qui pourrait les empêcher d’aligner un 3e sacre de suite.