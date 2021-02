Le milieu du Barça Miralem Pjanic s’attend à une confrontation difficile contre le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions. « Chaque année, le PSG vise toujours plus haut. Ça ne sera pas simple, à nous de faire un grand match », a déclaré dimanche Miralem Pjanic dans une interview à Téléfoot.« C’est important de passer ce tour, car le Barça se doit d’être dans le dernier carré chaque année. »

« J’ai toujours rêvé du Barça »

Outre le huitième de finale contre les Parisiens, dont le match aller se jouera mardi (21 heures), le milieu international bosnien (30 ans, 98 sélections) a évoqué les différents sujets bouillants du Barça, à commencer par sa situation et son faible temps de jeu, seulement cinq titularisations lors des 23 premières journées de Liga : « Les raisons exactes de pourquoi je n’ai pas le temps de jeu espéré, je ne les ai pas. Je travaille et il faut accepter les choix qui vont être faits, même si je ne suis pas d’accord. Je veux marquer mon empreinte ici. » « Quand tu es footballeur, tu as envie d’accepter de nouveaux défis. Je suis ambitieux, j’ai toujours rêvé du Barça, et aujourd’hui j’y suis », a-t-il déclaré pour expliquer son départ de la Juventus l’été dernier et son transfert dans le club catalan.



« Léo, c’est de la magie »

La situation de Lionel Messi, en fin de contrat le 30 juin : « Messi est focalisé sur sa saison. Il sait très bien ce qui est le mieux pour lui, et tout le monde aimerait qu’il reste. Si tu perds Léo, tu perds beaucoup : c’est un joueur unique dans le monde. »

Le joueur formé à Metz a d’ailleurs accepté de jouer au jeu des comparaisons entre son coéquipier argentin et son ancien partenaire à la Juve, Cristiano Ronaldo : « Cristiano est impressionnant par sa régularité, son professionnalisme. Il est focalisé sur ses objectifs : le but, gagner, les statistiques. Léo c’est un don, c’est de la poésie. C’est impressionnant à voir, c’est de la magie. »

Miralem Pjanic a également évoqué la situation d’Antoine Griezmann, en difficulté dette saison : « C’est un joueur important pour l’équipe et on doit en profiter. Ses statistiques sont bonnes, il marque et il fait des passes décisives : à nous d’en profiter. Il n’y a aucun problème avec lui ici. »

