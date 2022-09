Un couloir vert a été mis en place par les propriétaires des six minoteries de la wilaya de Tiaret pour approvisionner rapidement et dans les meilleures conditions les boulangers en farine, a-t-on appris mardi auprès de la Direction locale du commerce. Cette initiative, appliquée aujourd’hui mardi, concerne 113 boulangers ayant déposé leurs dossiers sur un total de 189 répartis à travers la wilaya lesquels nécessitent un approvisionnement de 6800 quintaux de farine par jour, a précisé le chef du service observation du marché et information économique, Ali Benfréha. La mise en place d’un couloir vert pour fournir de la farine afin d’éviter toute perturbation dans l’approvisionnement des boulangeries en cette matière a été décidée après une réunion de coordination, sous la supervision du directeur du commerce, à laquelle ont participé des responsables du bureau de wilaya de l’Union des commerçants et artisans algériens (UGCAA) et les propriétaires des six minoteries. Selon la même source, il a été convenu d’organiser une campagne pour sensibiliser les propriétaires des 76 boulangeries restantes à se joindre à cette démarche. Ces minoteries sont réparties dans les villes de Tiaret, Frenda, Mahdia et Hammadia et peuvent couvrir sans difficulté les besoins des boulangers et des consommateurs, a-t-on souligné. Pour sa part, le chargé de l’information de l’UGCAA, Saïd Wahrani, a mis l’accent sur la nécessité «d’adopter des solutions progressives au profit des boulangers n’ayant pas déposé leurs dossiers auprès des minoteries pour des considérations objectives, notamment l’absence du registre de commerce électroniques ou pour des mesures d’expropriation en raison du décès, entre autres», en proposant leur approvisionnement provisoire par des grossistes sous le contrôle des agents du secteur du commerce.

