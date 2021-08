Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a lancé, dimanche depuis l’Ecole supérieure de la sécurité sociale (ESSS) d’Alger, une caravane de solidarité chargée de plus de 200 tonnes d’aides au profit des sinistrés des derniers incendies. Le coup d’envoi de cette caravane de solidarité a été donné par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abderrahmane Lahfaya, en compagnie du wali d’Alger, Youcef Chorfa. Dans une déclaration à la presse, M. Lahfaya a précisé que cette caravane, qui sillonnera les wilayas sinistrées suite aux derniers feux de forêt, «comprend 10 camions chargés

de plus de 200 tonnes d’aides dont des produits pharmaceutiques». Le ministre

a ajouté que cette caravane avait été initiée par le ministère avec la contribution de l’ensemble des organismes sous tutelle, outre la Fédération nationale des travailleurs de la sécurité sociale. Ce don, a-t-il dit, s’inscrit dans le cadre des opérations de solidarité avec les sinistrés de ces incendies. Le ministre s’est incliné à la mémoire des victimes et martyrs du devoir national, souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

