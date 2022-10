Le ministère de l’Education nationale a annoncé, mercredi dans un communiqué, le lancement d’une vaste opération de promotion aux grades d’enseignant principal et d’enseignant formateur en faveur des corps d’enseignement pour laquelle 36.000 postes budgétaires ont été affectés.

“Le ministère procèdera à une vaste opération de promotion aux grades d’enseignant principal et enseignant formateur en faveur des corps d’enseignement pour laquelle 36.000 postes budgétaires ont été affectés, répartis sur les trois cycles d’enseignement”, ajoute le communiqué.

La promotion “se fera conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et s’opérera en deux phases, la première à travers l’enregistrement aux listes d’aptitude (promotion au choix) des enseignants titulaires et enseignants principaux ayant cumulé dix années de service effectif dans leurs postes, appelés à être promus respectivement aux grades d’enseignant principal et enseignant formateur, pour laquelle 10.208 postes budgétaires ont été affectés”.

La deuxième phase consistera en l’organisation de concours professionnels en faveur des enseignants titulaires et les enseignants principaux ayant cumulé cinq années de service effectif dans leurs postes, en prévision de leur promotion respective aux grades d’enseignant principal et enseignant formateur, pour laquelle 25.792 postes budgétaires ont été affectés.

Les mesures organisationnelles seront ultérieurement annoncés, selon la même source. Le ministère a rappelé que “la promotion par voie d’inscription sur les listes d’aptitude sera organisée en premier en vue de donner aux candidats non admis à la promotion au choix une deuxième chance de promotion, à travers la participation au concours professionnel”.